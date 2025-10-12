النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين

مشتبه بهم كبار سن وتمكنوا من تسلق الحوائط والقفز من الشرفات أسرع من عناصر الأمن

توجه قاضٍ بطلب إلى الشرطة في الهند، يقضي بإخضاع عناصر الأمن لدورة لياقة من أجل خفض وزنهم، بعد الفشل في إلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات أثناء الغارات التي يقومون بها خلال عملهم.

وفي كتابه الذي أرسله لشرطة ولاية بنجاب، قال القاضي أرفيند سينغ سانغوان: إن المشتبه بهم من كبار السن تمكنوا من تسلق الحوائط، والقفز من الشرفات والركض أسرع من عناصر الأمن.

ووفق "سبوتنيك" أمر القاضي بإجراء اختبار لياقة لكل الضباط الذين تتضمن مهامهم مهام جسدية، ومن يثبت أنهم يعانون من زيادة الوزن سيخضعون لدورة لياقة مدتها ثلاثة أشهر؛ إذ تعتبر السمنة مشكلة منتشرة في قوات الشرطة الهندية.

يُذكر أنه في يوليو من هذا العام، تعرض الضباط في أوريسا لتهديد بأعمال تأديبية إن كان مؤشر زيادة الوزن لديهم أعلى من اللازم، وقبل ثلاثة أعوام طُلب من الضباط في كارناتاكا أن يفقدوا الوزن أو يتعرضوا للفصل، بعد وفاة مائة في فترة 18 شهرًا بسبب أمراض مرتبطة بأسلوب المعيشة؛ بحسب ما نقله موقع "ذا تايمز" البريطاني.

وتشير تقديرات غير رسمية في الهند إلى أن هنالك نحو 10 آلاف عملية جراحية لعلاج البدانة تجرى في البلاد سنويًّا؛ مقارنة ببضع مئات العمليات قبل بضع سنوات.

الهند

الرئيسية/ محطات

اعلان
إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين
سبق

توجه قاضٍ بطلب إلى الشرطة في الهند، يقضي بإخضاع عناصر الأمن لدورة لياقة من أجل خفض وزنهم، بعد الفشل في إلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات أثناء الغارات التي يقومون بها خلال عملهم.

وفي كتابه الذي أرسله لشرطة ولاية بنجاب، قال القاضي أرفيند سينغ سانغوان: إن المشتبه بهم من كبار السن تمكنوا من تسلق الحوائط، والقفز من الشرفات والركض أسرع من عناصر الأمن.

ووفق "سبوتنيك" أمر القاضي بإجراء اختبار لياقة لكل الضباط الذين تتضمن مهامهم مهام جسدية، ومن يثبت أنهم يعانون من زيادة الوزن سيخضعون لدورة لياقة مدتها ثلاثة أشهر؛ إذ تعتبر السمنة مشكلة منتشرة في قوات الشرطة الهندية.

يُذكر أنه في يوليو من هذا العام، تعرض الضباط في أوريسا لتهديد بأعمال تأديبية إن كان مؤشر زيادة الوزن لديهم أعلى من اللازم، وقبل ثلاثة أعوام طُلب من الضباط في كارناتاكا أن يفقدوا الوزن أو يتعرضوا للفصل، بعد وفاة مائة في فترة 18 شهرًا بسبب أمراض مرتبطة بأسلوب المعيشة؛ بحسب ما نقله موقع "ذا تايمز" البريطاني.

وتشير تقديرات غير رسمية في الهند إلى أن هنالك نحو 10 آلاف عملية جراحية لعلاج البدانة تجرى في البلاد سنويًّا؛ مقارنة ببضع مئات العمليات قبل بضع سنوات.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
10:57 AM

إخضاع أفراد الشرطة بهذه الدولة لبرامج تخسيس: لا يستطيعون الركض خلف المجرمين

مشتبه بهم كبار سن وتمكنوا من تسلق الحوائط والقفز من الشرفات أسرع من عناصر الأمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
390

توجه قاضٍ بطلب إلى الشرطة في الهند، يقضي بإخضاع عناصر الأمن لدورة لياقة من أجل خفض وزنهم، بعد الفشل في إلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات أثناء الغارات التي يقومون بها خلال عملهم.

وفي كتابه الذي أرسله لشرطة ولاية بنجاب، قال القاضي أرفيند سينغ سانغوان: إن المشتبه بهم من كبار السن تمكنوا من تسلق الحوائط، والقفز من الشرفات والركض أسرع من عناصر الأمن.

ووفق "سبوتنيك" أمر القاضي بإجراء اختبار لياقة لكل الضباط الذين تتضمن مهامهم مهام جسدية، ومن يثبت أنهم يعانون من زيادة الوزن سيخضعون لدورة لياقة مدتها ثلاثة أشهر؛ إذ تعتبر السمنة مشكلة منتشرة في قوات الشرطة الهندية.

يُذكر أنه في يوليو من هذا العام، تعرض الضباط في أوريسا لتهديد بأعمال تأديبية إن كان مؤشر زيادة الوزن لديهم أعلى من اللازم، وقبل ثلاثة أعوام طُلب من الضباط في كارناتاكا أن يفقدوا الوزن أو يتعرضوا للفصل، بعد وفاة مائة في فترة 18 شهرًا بسبب أمراض مرتبطة بأسلوب المعيشة؛ بحسب ما نقله موقع "ذا تايمز" البريطاني.

وتشير تقديرات غير رسمية في الهند إلى أن هنالك نحو 10 آلاف عملية جراحية لعلاج البدانة تجرى في البلاد سنويًّا؛ مقارنة ببضع مئات العمليات قبل بضع سنوات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,841
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,426
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,758
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,308

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة