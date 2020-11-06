وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 479341 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12520 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك لتصل إلى 105672 إصابة و1810 حالات وفاة.

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بلجيكا: 11128 إصابة جديدة و189 ضحية بكورونا في يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-06 أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك لتصل إلى 105672 إصابة و1810 حالات وفاة. بلجيكا سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و189 حالة وفاة. وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 479341 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12520 حالة وفاة.

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 01:37 PM

بلجيكا: 11128 إصابة جديدة و189 ضحية بكورونا في يوم واحد اليابان تسجّل 1031حالة و9 وفيات





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أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسع حالات وفاة في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان، أن الحصيلة الإجمالية ارتفعت بذلك لتصل إلى 105672 إصابة و1810 حالات وفاة.

بلجيكا

سجّلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و189 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 479341 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 12520 حالة وفاة.