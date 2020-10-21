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"الصحة": تسجيل 405 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران

312 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 31.346

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
03:50 PM

حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران

312 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 31.346

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.

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