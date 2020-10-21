حصيلة قياسية.. تسجيل 5616 إصابة بـ"كورونا" في إيران

312 وفاة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 31.346

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ فبراير، مما رفع إجمالي الإصابات في البلد الأكثر تضرراً من الجائحة في الشرق الأوسط إلى 545286.

وكشفت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، عن تسجيل 312 وفاة جديدة، وارتفاع إجمالي الوفيات إلى 31.346.