"آيفون 11 برو ماكس".. هذه تكلفة تصنيع جهاز الـ1500 دولار

"أبل" تربح من كل مشترٍ للجهاز ما يصل إلى الضعفين أو يزيد

هل فكّرت يومًا في التكلفة الحقيقية التي تبذلها شركة "أبل" لتصنيع هواتفها الذكية؟ هذا الرقم الذي لا يعلمه الكثيرون بات يمكن حسابه بدقة؛ لا سيما في النسخ الحديثة من أجهزة الشركة الأمريكية العملاقة.

باختصار، تربح "أبل" من أي مشترٍ لهاتف "آيفون 11 برو ماكس"، أعلى أجهزة الشركة سعرًا؛ ما يصل إلى الضعفين أو يزيد؛ ولكن كيف تفعل ذلك؟ وما هي التكلفة الحقيقية للهاتف بكل ما يحتويه من تجهيزات وقطع وغير ذلك؟

وفقًا للمعلومات المتاحة؛ فإن عشاق هواتف "أبل" ينفقون ما بين 1249 و1449 دولارًا على هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، الذي صدر قبل أسابيع؛ لكن تقريرًا جديدًا وجَد أن عملاق التقنية، الذي يتّخذ من كوبرتينو في كاليفورنيا مقرًّا له، ينفق نحو ثلث هذا المبلغ فقط لتصنيع الجهاز.

لكن، رغم أن "أبل" قد تُحقق أرباحًا ضخمة من وراء بيع هواتف "آيفون 11 برو ماكس"؛ فإنها تعتبر أحد أفضل الهواتف الذكية في السوق بحسب "تقارير المستهلك"؛ إذ كشف تقرير سابق للمؤسسة أن "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس" لديهما أفضل الكاميرات وأسرع المعالجات.

وزوّدت "أبل" هذا الطراز من الهواتف ببطارية تدوم حوالى 40.5 ساعة، وهي بذلك تتغلب، ولأول مرة، على كل من هواتف "سامسونج" و"غوغل".

وبالإضافة إلى إطالة عمر البطارية، أجرت "أبل" أيضًا تحسينات على تقنية الشحن الخاصة بها؛ حيث يتضمن كلا الجهازين شاحنًا بقوة 18 وات مع "آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"؛ مما يساعد على اكتمال شحن البطارية بصورة أسرع بنسبة 100%.