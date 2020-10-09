وأكدت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن فلورنتينو بيريز يريد فقط ضم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لذلك فإنه يجهز أمواله لإبرام هذه الصفقة. ويعتمد الريال في مفاوضاته مع مبابي على فض اللاعب تجديد عقده مع باريس، لذلك فإنه قد يرحل في صيف 2021، بدلاً من مغادرته مجاناً بعد ذلك. الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيجهز عرضاً بقيمة 150 مليون يورو على الأقل، لإقناع إدارة النادي الفرنسي بعملية البيع النهائي.

ألغت إدارة ريال مدريد فكرة التوقيع مع لاعب مانشستر يونايتدالفرنسي بول بوجبا ، خلال الفترة المقبلة، رغم تلميح اللاعب برغبته في اللعب لمدريد.

مدريد يستبعد "بوجبا " من حساباته.. ويسعى لخطف "مبابي" من باريس صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-09 ألغت إدارة ريال مدريد فكرة التوقيع مع لاعب مانشستر يونايتدالفرنسي بول بوجبا ، خلال الفترة المقبلة، رغم تلميح اللاعب برغبته في اللعب لمدريد.

وأكدت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن فلورنتينو بيريز يريد فقط ضم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لذلك فإنه يجهز أمواله لإبرام هذه الصفقة.

ويعتمد الريال في مفاوضاته مع مبابي على فض اللاعب تجديد عقده مع باريس، لذلك فإنه قد يرحل في صيف 2021، بدلاً من مغادرته مجاناً بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيجهز عرضاً بقيمة 150 مليون يورو على الأقل، لإقناع إدارة النادي الفرنسي بعملية البيع النهائي.

09 أكتوبر 2020 - 22 صفر 1442 05:50 PM

مدريد يستبعد "بوجبا " من حساباته.. ويسعى لخطف "مبابي" من باريس النادي الإسباني يرصد 150 مليون يورو للصفقة





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ألغت إدارة ريال مدريد فكرة التوقيع مع لاعب مانشستر يونايتدالفرنسي بول بوجبا ، خلال الفترة المقبلة، رغم تلميح اللاعب برغبته في اللعب لمدريد.



وأكدت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، أن فلورنتينو بيريز يريد فقط ضم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لذلك فإنه يجهز أمواله لإبرام هذه الصفقة.

ويعتمد الريال في مفاوضاته مع مبابي على فض اللاعب تجديد عقده مع باريس، لذلك فإنه قد يرحل في صيف 2021، بدلاً من مغادرته مجاناً بعد ذلك.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيجهز عرضاً بقيمة 150 مليون يورو على الأقل، لإقناع إدارة النادي الفرنسي بعملية البيع النهائي.