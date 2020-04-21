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"العثيمين" يدعو لتمكين الفتيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قال: "التعاون الإسلامي" تولي أهمية كبيرة لتساوي الفرص بين الجنسين

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمناسبة اليوم الدولي للشابات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تصادف يوم الخميس الرابع من شهر أبريل في كل عام، أنها تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور المحوري في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وقال "العثيمين": منظمة التعاون الإسلامي تولي أهمية كبيرة لتمكين النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتساوي الفرص بين الجنسين للدراسة والعمل فيه؛ حيث يشهد هذا المجال نموًّا متصاعدًا وضرورة لمزيد من الاستثمار فيه كأساس للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ودعا الأمين العام إلى مضاعفة الجهود لاستيعاب المزيد من الفتيات والنساء للالتحاق بالدراسات والوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزويدهن بالمهارات الرقمية؛ خاصة في الرياضيات والهندسة والحوسبة والعلوم.

يوسف العثيمين التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العثيمين" يدعو لتمكين الفتيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
سبق

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمناسبة اليوم الدولي للشابات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تصادف يوم الخميس الرابع من شهر أبريل في كل عام، أنها تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور المحوري في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وقال "العثيمين": منظمة التعاون الإسلامي تولي أهمية كبيرة لتمكين النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتساوي الفرص بين الجنسين للدراسة والعمل فيه؛ حيث يشهد هذا المجال نموًّا متصاعدًا وضرورة لمزيد من الاستثمار فيه كأساس للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ودعا الأمين العام إلى مضاعفة الجهود لاستيعاب المزيد من الفتيات والنساء للالتحاق بالدراسات والوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزويدهن بالمهارات الرقمية؛ خاصة في الرياضيات والهندسة والحوسبة والعلوم.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:25 PM

"العثيمين" يدعو لتمكين الفتيات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

قال: "التعاون الإسلامي" تولي أهمية كبيرة لتساوي الفرص بين الجنسين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمناسبة اليوم الدولي للشابات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي تصادف يوم الخميس الرابع من شهر أبريل في كل عام، أنها تكتسب أهمية خاصة نظرًا للدور المحوري في تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

وقال "العثيمين": منظمة التعاون الإسلامي تولي أهمية كبيرة لتمكين النساء والفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتساوي الفرص بين الجنسين للدراسة والعمل فيه؛ حيث يشهد هذا المجال نموًّا متصاعدًا وضرورة لمزيد من الاستثمار فيه كأساس للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

ودعا الأمين العام إلى مضاعفة الجهود لاستيعاب المزيد من الفتيات والنساء للالتحاق بالدراسات والوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتزويدهن بالمهارات الرقمية؛ خاصة في الرياضيات والهندسة والحوسبة والعلوم.

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