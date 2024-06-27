الرئيس الأمريكي يخطط لتناول الإفطار مع ولي العهد قبل قمة العشرين

ذكرت تقارير أمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب سيتناول وجبة الإفطار مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم السبت، قبل لقائه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ومن المرجح أن يكون الاجتماعان الأكثر مشاهدة في قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، حيث تدرج التجارة والتوترات الجيوسياسية والتهديد الوشيك لتغير المناخ على جدول الأعمال.

وقال دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي: "ستكون قمة صعبة، حيث هناك تحديات عالمية يتعين مواجهتها، نحتاج إلى تصعيد لتجنب تهديدات المناخ وإصلاح منظمة التجارة العالمية والاستعداد للثورة الرقمية".

ويهدف الاجتماع بين الرئيس الأمريكي ترامب الذي وصل، اليوم الخميس، إلى اليابان والرئيس الصيني شي إلى تجنب زيادة التعريفة الجمركية الأمريكية على واردات السلع الاستهلاكية وغيرها من الصين.