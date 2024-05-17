"هلال مكة": لم نسجِّل أي حالة إصابة بـ"كورونا" داخل المسجد الحرام

فرقتان إسعافيتان إحداهما بـ"المكبرية" والأخرى بمصلى الرجال

تفقَّد مدير إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، الأخصائي يوسف بن جمال سمكري، الفرق الإسعافية التطوعية للهلال الأحمر داخل الحرم المكي الشريف، واطلع على الخدمات التي تقدمها الفرقتان الإسعافيتان داخل المسجد الحرام، بقيادة مدير التطوع بالعاصمة المقدسة فهد بن دخيل العتيبي.

وإحدى الفرقتين تتمركز في "المكبرية"، والأخرى في مصلى الرجال، وتقدمان الخدمات الإسعافية الطارئة بالحرم المكي الشريف ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف الهلال الأحمر السعودي أن الفرقتين لم تسجلا أي حالة وباء داخل المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى الآن.