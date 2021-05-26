النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرة

بمشاركة فريق الجرادية التطوعي مؤكدين أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن

نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.

وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.

وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرة
سبق

نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.

وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.

وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:16 AM

شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرة

بمشاركة فريق الجرادية التطوعي مؤكدين أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن

A A A
محمد المواسي - جازان
6
2,948

نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.

وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.

وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.

وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,829
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,797
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,140
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,427

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة