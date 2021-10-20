دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع وزارة التعليم في مقرها الرئيس بالرياض اليوم مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وذلك برعاية معالي نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ونائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد. وتهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة، وتمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، إضافة إلى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في خلق منشآت ناشئة مستقبلاً. وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والذين يمرون بعدة مراحل تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولى وصولًا إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة وتخللها عدة ورش عمل ودورات تدريبية ومعسكرات تخصصية في مجال ريادة الأعمال، ويُمكن للراغبين بالتسجيل في المبادرة التقدم عن طريق الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/unisa . وشهدت المبادرة استفادة أكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات الجامعات ومنسوبيها، فيما تم تكوين 54 نموذجًا أوليًا قابلة للعرض على مستثمرين كجزء من مخرجات المبادرة، كما تم تنظيم 13 برنامجًا تدريبيًا ركزت على 4 جوانب هامة لتأسيس المشاريع الريادية، وهي: الجانب الشخصي، بناء القدرات الريادية، بناء القدرات الريادية، وتطوير النموذج الأولي. الجدير بالذكر أن منشآت تركز على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها.

"منشآت" تُدشّن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية بالتعاون مع "التعليم" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-10-20 دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع وزارة التعليم في مقرها الرئيس بالرياض اليوم مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وذلك برعاية معالي نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ونائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة، وتمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، إضافة إلى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في خلق منشآت ناشئة مستقبلاً.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والذين يمرون بعدة مراحل تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولى وصولًا إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة وتخللها عدة ورش عمل ودورات تدريبية ومعسكرات تخصصية في مجال ريادة الأعمال، ويُمكن للراغبين بالتسجيل في المبادرة التقدم عن طريق الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/unisa.

وشهدت المبادرة استفادة أكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات الجامعات ومنسوبيها، فيما تم تكوين 54 نموذجًا أوليًا قابلة للعرض على مستثمرين كجزء من مخرجات المبادرة، كما تم تنظيم 13 برنامجًا تدريبيًا ركزت على 4 جوانب هامة لتأسيس المشاريع الريادية، وهي: الجانب الشخصي، بناء القدرات الريادية، بناء القدرات الريادية، وتطوير النموذج الأولي.

الجدير بالذكر أن منشآت تركز على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441 03:25 PM

"منشآت" تُدشّن مبادرة الشركات الناشئة الجامعية بالتعاون مع "التعليم" تهدف إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع المناطق





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دشّنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع وزارة التعليم في مقرها الرئيس بالرياض اليوم مبادرة الشركات الناشئة الجامعية، وذلك برعاية معالي نائب وزير التعليم للجامعات الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، ونائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد بن عبدالله البواردي، ومحافظ منشآت المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.

وتهدف مبادرة الشركات الناشئة الجامعية إلى خلق شركات ناشئة مصدرها الجامعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة عن طريق توفير فرص للتطبيق العملي الريادي وتتجير مشاريع التخرج، وتوفير فرص تمويلية وإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات بتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى شركات ناشئة، وتمكين التعاون بين منسوبي الجامعات من التخصصات المختلفة لتطوير حلول ريادية، إضافة إلى خلق بيئة ريادية تشجع التبادل المعرفي ومشاركة قصص النجاح وتسهم في خلق منشآت ناشئة مستقبلاً.

وتستهدف المبادرة طلاب وطالبات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والذين يمرون بعدة مراحل تبدأ من مرحلة تطوير النموذج الأولى وصولًا إلى مرحلة تنمية الشركات الناشئة وتخللها عدة ورش عمل ودورات تدريبية ومعسكرات تخصصية في مجال ريادة الأعمال، ويُمكن للراغبين بالتسجيل في المبادرة التقدم عن طريق الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/unisa.

وشهدت المبادرة استفادة أكثر من 600 مستفيد ومستفيدة من طلاب وطالبات الجامعات ومنسوبيها، فيما تم تكوين 54 نموذجًا أوليًا قابلة للعرض على مستثمرين كجزء من مخرجات المبادرة، كما تم تنظيم 13 برنامجًا تدريبيًا ركزت على 4 جوانب هامة لتأسيس المشاريع الريادية، وهي: الجانب الشخصي، بناء القدرات الريادية، بناء القدرات الريادية، وتطوير النموذج الأولي.

الجدير بالذكر أن منشآت تركز على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها.