النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم القصيم" تلغي الطابور الصباحي بسبب موجات البرد

"تعليم الرس" تحثُّ على ارتداء الطلاب والطالبات الملابس الشتوية

وسط ما تشهده القصيم منذ فجر اليوم من تدنٍّ بدرجات الحرارة، وبعد نقل "سبق" مطالب أولياء الأمور بتأخير الدراسة أو إلغاء الطابور الصباحي، سارعت إدارة تعليم القصيم بإلغاء الطابور الصباحي.

‏وقالت "تعليم القصيم" في تدوينة لها: "لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي/ ات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم، فقد وجّه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير. حفظكم الله دومًا".

‏وذكرت "تعليم الرس" في تدوينة لها: "عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم مراعاة تدني مستوى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ارتداء أبنائنا وبناتنا الملابس الشتوية الملائمة قبل الحضور للمدرسة لتجنب موجة البرد المتوقعة.. حفظ الله الجميع من كل شر ومكروه".

‏وكتبت تعليم المذنب: "مدير التعليم يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم بشأن الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقديرهم، ومدى الحاجة لذلك حماية للطلاب والطالبات من موجة البرد التي تشهدها المحافظة".

القصيم تعليم القصيم تعليم الرس تأخير بداية الدراسة موجة باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم القصيم" تلغي الطابور الصباحي بسبب موجات البرد
سبق

وسط ما تشهده القصيم منذ فجر اليوم من تدنٍّ بدرجات الحرارة، وبعد نقل "سبق" مطالب أولياء الأمور بتأخير الدراسة أو إلغاء الطابور الصباحي، سارعت إدارة تعليم القصيم بإلغاء الطابور الصباحي.

‏وقالت "تعليم القصيم" في تدوينة لها: "لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي/ ات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم، فقد وجّه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير. حفظكم الله دومًا".

‏وذكرت "تعليم الرس" في تدوينة لها: "عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم مراعاة تدني مستوى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ارتداء أبنائنا وبناتنا الملابس الشتوية الملائمة قبل الحضور للمدرسة لتجنب موجة البرد المتوقعة.. حفظ الله الجميع من كل شر ومكروه".

‏وكتبت تعليم المذنب: "مدير التعليم يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم بشأن الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقديرهم، ومدى الحاجة لذلك حماية للطلاب والطالبات من موجة البرد التي تشهدها المحافظة".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
10:38 PM

"تعليم القصيم" تلغي الطابور الصباحي بسبب موجات البرد

"تعليم الرس" تحثُّ على ارتداء الطلاب والطالبات الملابس الشتوية

A A A
بدر العتيبي - القصيم
3
1,814

وسط ما تشهده القصيم منذ فجر اليوم من تدنٍّ بدرجات الحرارة، وبعد نقل "سبق" مطالب أولياء الأمور بتأخير الدراسة أو إلغاء الطابور الصباحي، سارعت إدارة تعليم القصيم بإلغاء الطابور الصباحي.

‏وقالت "تعليم القصيم" في تدوينة لها: "لما تمر به منطقة القصيم من برودة شديدة، وحرصًا على سلامة منسوبي/ ات وطلاب وطالبات مدارس تعليم القصيم، فقد وجّه المدير العام بإلغاء الاصطفاف الصباحي، واعتماد بداية الحصة الأولى الساعة الثامنة والنصف يوم الأحد 1/ 6 / 1441هـ، مع استمرارية توقيت الخروج دون تغيير. حفظكم الله دومًا".

‏وذكرت "تعليم الرس" في تدوينة لها: "عزيزي ولي الأمر: نأمل منكم مراعاة تدني مستوى درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والتأكد من ارتداء أبنائنا وبناتنا الملابس الشتوية الملائمة قبل الحضور للمدرسة لتجنب موجة البرد المتوقعة.. حفظ الله الجميع من كل شر ومكروه".

‏وكتبت تعليم المذنب: "مدير التعليم يوجه قادة وقائدات المدارس بممارسة صلاحياتهم بشأن الاصطفاف الصباحي وفقًا لتقديرهم، ومدى الحاجة لذلك حماية للطلاب والطالبات من موجة البرد التي تشهدها المحافظة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,343
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,175
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,606
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,275

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة