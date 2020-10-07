لجهودهم المبذولة خلال "الجائحة".. إدارة التواصل بصحة جدة تكرّم موظفي مستشفى الثغر

أشاد الجميع بمثل هذه المبادرات الجميلة التي تجسّد التعاون والعطاء لخدمة الوطن والمواطن

كرّمت إدارة التواصل الداخلي بصحة جدة موظفي مستشفى الثغر، وذلك نظير الجهود التي بذلوها، خاصة في أثناء جائحة كورونا.

وقدمت مديرة إدارة التواصل بمستشفى الثغر شمايل المطيري؛ عظيم شكرها وتقديرها لإدارة التواصل الداخلي بصحة جدة على مبادرتهم وزيارتهم وتقديم هدايا للموظفين شكراً وعرفاناً لهم على جهودهم وإخلاصهم وما قدّموا ويقدّمون، وخاصة في ظل جائحة وباء كورونا بقيادة مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة جدة عبدالرحمن البقمي؛ ونائب مدير إدارة التواصل الداخلي بصحة جدة آلاء السليماني؛ ومدير صوت الموظف بصحة جدة حمد آل شامي.

هذا وقد كان في استقبالهم مديرة التواصل الداخلي بمستشفى الثغر بجدة شمايل المطيري؛ ومساعد مدير المستشفى للخدمات الطبية الدكتور أحمد الرحماني؛ ومدير الطواري الدكتور عبدالرحمن المسعود؛ ومدير العيادات الدكتور محمد قمر الدين؛ ومن إدارة مكتب المدير تركي الغامدي وعمر الزهراني.

وأشاد الجميع بمثل هذه المبادرات الجميلة التي تجسّد التعاون والعطاء من أجل خدمة الوطن والمواطن بكل جد وإخلاص.