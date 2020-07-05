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"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

قفزة قياسية.. إصابة 2.434 فلبينيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

تسجيل 7 وفيات جديدة

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأحد)، بتسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت 2.434 حالة مؤكدة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44.254.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام، من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت أيضًا سبع وفيات جديدة؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 1.297.

فيروس كورونا الجديد

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قفزة قياسية.. إصابة 2.434 فلبينيًّا بـ"كورونا" خلال يوم
سبق

أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأحد)، بتسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت 2.434 حالة مؤكدة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44.254.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام، من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت أيضًا سبع وفيات جديدة؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 1.297.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:33 PM

قفزة قياسية.. إصابة 2.434 فلبينيًّا بـ"كورونا" خلال يوم

تسجيل 7 وفيات جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم (الأحد)، بتسجيل أعلى قفزة في يوم واحد لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا؛ حيث سجلت 2.434 حالة مؤكدة جديدة؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 44.254.

وأرجعت الوزارة هذا الارتفاع إلى تزايد المخالطة بين السكان في ظل البدء في تخفيف إجراءات العزل العام، من أجل المساعدة على تقليص الضرر الاقتصادي الناجم عن الجائحة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت أيضًا سبع وفيات جديدة؛ مما رفع العدد الإجمالي إلى 1.297.

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