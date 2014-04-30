"جارديان": موظفو قناة الجزيرة سيُضربون احتجاجاً على الأجور

كشفت أن ١٣٠ منهم اتفقوا على الاعتصام في لندن ٩ مايو المقبل

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن موظفي قناة الجزيرة التليفزيونية الناطقة باللغة الإنجليزية اتفقوا على الإضراب الشهر المقبل احتجاجاً على الأجور وظروف القناة الراهنة.

وقالت الصحيفة: الموظفون المقيمون في لندن سيضربون عن العمل يوم 9 مايو، حيث يخططون للاعتصام لمدة يوم خارج مكتب القناة في برج "شارد" بالقرب من جسر لندن.

وذكر مسؤولو النقابة في قناة الجزيرة الإنجليزية، التى تمولها الحكومة القطرية، أن الشركة فشلت في الوفاء باتفاق للتفاوض بشأن الأجور على أساس سنوي.

وقال نائب رئيس الاتحاد الوطني للصحفيين بريان جينج: لقد صبرنا كثيرا.. اتفقنا مع الشركة على آلية الأجور لمدة ثلاث سنوات ولكنها لم تلتزم باتفاقها قط، نشعر بحزن عميق لأن نتخلى عن الوظائف التى نحبها، لكن لم يُترك لنا أي خيار.

وأضافت الصحيفة: قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية مقرها الدوحة، ولكن لديها 130 موظفا تابعا لها في لندن، وتتضمن مسؤولياتهم إنتاج الأخبار بين الساعة الرابعة مساء والساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش، ومن المحتمل أن تتأثر هذه البرامج بالإضراب.

وأفاد مسؤولون في النقابة بأنهم يتوقعون مشاركة نسبة كبيرة من موظفي قناة الجزيرة الإنجليزية فى لندن بالإضراب، بما فى ذلك مقدمو البرامج على الهواء ومحررو البرامج والمنتجون الميدانيون والمراسلون ومشغلو الكاميرات والموظفون الفنيون فى الاستوديو.



وتعهد أعضاء النقابة بعد الإضراب بتبني سياسة "العمل بالقوة"، بما في ذلك رفض الرد على المكالمات الهاتفية أو رسائل البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل وأخذ فترات الاستراحة المخصصة، بهدف تقليل كفاءة العمل.

