وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة؛ لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة مساء الأربعاء القادم، والذي يستمر لمدة عشرة أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية شمال محافظة جدة.

"الفيصل" يرعى افتتاح معرض جدة للكتاب.. الأربعاء المقبل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-04 يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة مساء الأربعاء القادم، والذي يستمر لمدة عشرة أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية شمال محافظة جدة. وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة؛ لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441 03:46 PM

"الفيصل" يرعى افتتاح معرض جدة للكتاب.. الأربعاء المقبل يستمر لمدة عشرة أيام بمشاركة 400 دار نشر من 40 دولة





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يرعى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل حفل افتتاح معرض جدة الدولي للكتاب في دورته الخامسة مساء الأربعاء القادم، والذي يستمر لمدة عشرة أيام على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية شمال محافظة جدة.

وستشارك بهذه النسخة قرابة 400 دار نشر من 40 دولة حول العالم، وحضور 350 ألف عنوان من شتى أوعية المعرفة؛ لتلبية أذواق مختلف شرائح المجتمع، وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافي، والاطلاع على المخزون الثقافي السعودي والعربي والعالمي، فيما يصعد أكثر من 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب بالمعرض.