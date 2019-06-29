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كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 750886 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 734634 حالة بعد تسجيل 467 حالة شفاء إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9743 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 544705 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 532429 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7848 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

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كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان
سبق

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 750886 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 734634 حالة بعد تسجيل 467 حالة شفاء إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9743 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 544705 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 532429 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7848 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
07:09 PM

كورونا.. الأردن تسجل 497 إصابة جديدة و185 حالة بلبنان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 750886 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 734634 حالة بعد تسجيل 467 حالة شفاء إضافية، كما سجلت 6 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9743 حالة.

لبنان

سجّلت لبنان 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 544705 إصابات.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 532429 حالة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 7848 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة.

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