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من أوائل الوزراء تفقداً لقطاعات وزارته بالمشاعر .. "الربيعة" يقف على منظومة الخدمات الصحية استعداداً للحج

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ، حيث تفقّد صباح اليوم الثلاثاء، المرافق الصحية في المشاعر المقدّسة واطلع على سير العمل فيها وجاهزيتها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وأكّد حرص الوزارة على تهيئة هذه المرافق الصحية منذ وقت مبكر، وتأمين احتياجاتها كافة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم وبما يكفل - بإذن الله - الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادة المملكة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير كل السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم فريضة الحج.

وعقب الجولة رأس الدكتور توفيق الربيعة؛ اجتماعاً لقيادات الحج الصحية تمّ خلاله استعراض خطة الحج الصحية والاطلاع على تقارير اللجان التحضيرية وما تمّ إنجازه، ووجّه ببذل الجهود كافة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن "الصحة" هيّأت لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة، وذلك على النحو التالي (عدد المستشفيات 25،عدد المراكز الصحية 155، أكثر من 25 ألف ممارس صحي، عدد أسرّة التنويم 5000 سرير، عدد سيارات الإسعاف: 180 (الكبيرة 80 - الصغيرة 100) عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر 18 نقطة طبية.

يُشار إلى أن وزير الصحة يعد من أوائل الوزراء الذين وقفوا مبكراً على استعداد وجاهزية قطاعات وزارته بالمشاعر المقدّسة لموسم الحج.

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من أوائل الوزراء تفقداً لقطاعات وزارته بالمشاعر .. "الربيعة" يقف على منظومة الخدمات الصحية استعداداً للحج
سبق

وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ، حيث تفقّد صباح اليوم الثلاثاء، المرافق الصحية في المشاعر المقدّسة واطلع على سير العمل فيها وجاهزيتها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وأكّد حرص الوزارة على تهيئة هذه المرافق الصحية منذ وقت مبكر، وتأمين احتياجاتها كافة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم وبما يكفل - بإذن الله - الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادة المملكة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير كل السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم فريضة الحج.

وعقب الجولة رأس الدكتور توفيق الربيعة؛ اجتماعاً لقيادات الحج الصحية تمّ خلاله استعراض خطة الحج الصحية والاطلاع على تقارير اللجان التحضيرية وما تمّ إنجازه، ووجّه ببذل الجهود كافة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن "الصحة" هيّأت لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة، وذلك على النحو التالي (عدد المستشفيات 25،عدد المراكز الصحية 155، أكثر من 25 ألف ممارس صحي، عدد أسرّة التنويم 5000 سرير، عدد سيارات الإسعاف: 180 (الكبيرة 80 - الصغيرة 100) عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر 18 نقطة طبية.

يُشار إلى أن وزير الصحة يعد من أوائل الوزراء الذين وقفوا مبكراً على استعداد وجاهزية قطاعات وزارته بالمشاعر المقدّسة لموسم الحج.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
12:35 PM

من أوائل الوزراء تفقداً لقطاعات وزارته بالمشاعر .. "الربيعة" يقف على منظومة الخدمات الصحية استعداداً للحج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
12
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وقف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ على استعدادات الوزارة لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ، حيث تفقّد صباح اليوم الثلاثاء، المرافق الصحية في المشاعر المقدّسة واطلع على سير العمل فيها وجاهزيتها لتوفير الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، وأكّد حرص الوزارة على تهيئة هذه المرافق الصحية منذ وقت مبكر، وتأمين احتياجاتها كافة من الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية ودعمها بالكوادر الطبية والقوى العاملة بمختلف فئاتهم وبما يكفل - بإذن الله - الحفاظ على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده - يحفظهما الله - وتماشياً مع الجهود التي تقوم بها قيادة المملكة في كل عام لخدمة الحجاج وتوفير كل السبل لراحتهم وتسهيل أدائهم فريضة الحج.

وعقب الجولة رأس الدكتور توفيق الربيعة؛ اجتماعاً لقيادات الحج الصحية تمّ خلاله استعراض خطة الحج الصحية والاطلاع على تقارير اللجان التحضيرية وما تمّ إنجازه، ووجّه ببذل الجهود كافة وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

تجدر الإشارة إلى أن "الصحة" هيّأت لموسم حج هذا العام ١٤٣٩هـ عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة، وذلك على النحو التالي (عدد المستشفيات 25،عدد المراكز الصحية 155، أكثر من 25 ألف ممارس صحي، عدد أسرّة التنويم 5000 سرير، عدد سيارات الإسعاف: 180 (الكبيرة 80 - الصغيرة 100) عدد النقاط الطبية في قطار المشاعر 18 نقطة طبية.

يُشار إلى أن وزير الصحة يعد من أوائل الوزراء الذين وقفوا مبكراً على استعداد وجاهزية قطاعات وزارته بالمشاعر المقدّسة لموسم الحج.

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