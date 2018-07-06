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"شاجري" يحتفل بزفافه في جازان

احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .

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"شاجري" يحتفل بزفافه في جازان
سبق

احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:39 PM

"شاجري" يحتفل بزفافه في جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .

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