احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .
"شاجري" يحتفل بزفافه في جازان
احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .
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"شاجري" يحتفل بزفافه في جازانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-06
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
03:39 PM
"شاجري" يحتفل بزفافه في جازان
احتفل منسوب الأمن العام الشاب رامي إسماعيل موسى شاجري؛ بزفافه على ابنة حسين فقيه؛ وذلك بأحد قصور منطقة جازان .
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