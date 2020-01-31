الشهري: الشهراني سيمثل الأخضر في "أولمبياد طوكيو".. وظلموني في قضية "العمري"

أعلن سعد الشهري، مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً اختيار ياسر الشهراني لتمثيل المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو 2020.

ويحق لكل منتخب مشارك اختيار ثلاثة لاعبين فوق 23 عاماً.

وقال الشهري في حوار مع ياسر العمرو عبر برنامج "بالمختصر": "سأجتمع مع رينارد مدرب المنتخب السعودي للحديث عن اللاعبين الذي سيتم اختيارهم، وحتى الآن تم الاتفاق على لاعب واحد وهو ياسر الشهراني، حيث إنه يستطيع اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

واستغرب الشهري انتقاده من بعض الإعلاميين رغم تحقيقه نتائج إيجابية، وقال: "حقيقة أنا كنت بعيدًا عن هذه الأمور، وعندما تكون مخلصًا في عملك فكل شيء سيسير بشكل جيد".

وأضاف: كانت تأتيني رسائل إشادة على الجوال "ألف مبروك وماعليك من المنتقدين"، وحقيقة ما كنت أعرف من هؤلاء المنتقدين وأستغرب منهم هذا النقد، فالطبيعي أن النقد يكون إذا لم تحقق شيئًا.

واعتبر الشهري، المدرب الوطني خليل الزياني هو أفضل المدربين الوطنيين بلا منازع، وقال: "خليل الزياني وبعده بفوارق كبيرة يأتي البقية".

وأكد الشهري أنه ظُلم في قضية انتقال عبدالإله العمري من فريق وج إلى فريق النصر واتهامه بأنه السبب وراء ذلك، وقال: "أنا قضيتي أنه أي لاعب موهوب في نادٍ صغير لا بد أن يتم خروجه لنادٍ كبير".

وأضاف: لكن لست أنا من يحدد أين يذهب اللاعب، وللمعلومية اللاعب لم يكن مسجلاً في نادي وج، وهو لاعب حواري جاءنا بتوصية من المدرب فهد الحارثي، حيث طلبت من اللاعب أن يرجع لنادي وج حتى يتدرب ونستطيع ضمه للأخضر، واللاعب تدرب في الهلال والشباب ولم يتم تسجيله فذهب لنادي النصر.