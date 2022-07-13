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تداعيات خطيرة لكورونا يحذّر منها أطباء إيطاليا: قد يعصف بالجسم كله

أعاد الأطباء التذكير بضرورة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار

حذّر أطباء في إيطاليا، التي كانت من بؤر فيروس كورونا الرئيسية في العالم، من تداعيات أكبر بكثير مما يعتقد البعض للمرض، على أجسام المصابين على المدى الطويل، التي قد تطال المتعافين أيضًا.

وقال الأطباء في منطقة لومبارديا، شمالي إيطاليا: إن "كوفيد-19" ليس مجرد مرض يتسبب بالتهاب رئوي؛ لكن من الممكن أن يكون قاتلًا ويعصف بالجسم كله.

وأوضحوا أن الفيروس أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن.

كما حذروا من أن بعض المرضى قد "لا يتعافون أبداً" من "كوفيد-19"؛ مشيرين إلى أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمرض وتداعياته المؤلمة.

ووفق "سكاي نيوز" كان الاعتقاد في البداية أن أقسى شيء يمكن أن يحدث لمريض فيروس كورونا؛ هو الالتهاب الرئوي الحاد، ومع مرور الوقت تَبَيّن أن هناك تداعيات أخرى تطال أجزاء عديدة في الجسم، مثل الكلى والدماغ.

وأشار الأطباء إلى أن رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد؛ وذلك أن الفيروس لا يزال مرضا جديدًا لا يعرف عنه الكثير.

ربما تساعد شهادة الأطباء الإيطاليين في لومبارديا، في توضيح الصورة أكثر عن هذه التأثيرات.

وأوضح هؤلاء، أن بعض المصابين؛ حتى وإن تعافوا، فإن قدرتهم على العمل بشكل صحيح وبتركيز "ستقل بشدة".

وحذروا أيضًا أولئك الذي يعتبرون أنهم في منأى عن المرض، لا سيما الشباب، كونهم يعرضون أنفسهم لمرض قد يغير حياتهم، في حال تجاهلوا قواعد السلامة.

وأعاد الأطباء التذكير بضرورة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والمواظبة على ارتداء الأقنعة.

ويأتي تحذير الأطباء، وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة ووشيكة من الفيروس. وقال أطباء في مستشفيين اثنين في المنطقة: إنهم رصدوا حالات جديدة يعاني أصحابها من مشكلات تنفسية.

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تداعيات خطيرة لكورونا يحذّر منها أطباء إيطاليا: قد يعصف بالجسم كله
سبق

حذّر أطباء في إيطاليا، التي كانت من بؤر فيروس كورونا الرئيسية في العالم، من تداعيات أكبر بكثير مما يعتقد البعض للمرض، على أجسام المصابين على المدى الطويل، التي قد تطال المتعافين أيضًا.

وقال الأطباء في منطقة لومبارديا، شمالي إيطاليا: إن "كوفيد-19" ليس مجرد مرض يتسبب بالتهاب رئوي؛ لكن من الممكن أن يكون قاتلًا ويعصف بالجسم كله.

وأوضحوا أن الفيروس أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن.

كما حذروا من أن بعض المرضى قد "لا يتعافون أبداً" من "كوفيد-19"؛ مشيرين إلى أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمرض وتداعياته المؤلمة.

ووفق "سكاي نيوز" كان الاعتقاد في البداية أن أقسى شيء يمكن أن يحدث لمريض فيروس كورونا؛ هو الالتهاب الرئوي الحاد، ومع مرور الوقت تَبَيّن أن هناك تداعيات أخرى تطال أجزاء عديدة في الجسم، مثل الكلى والدماغ.

وأشار الأطباء إلى أن رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد؛ وذلك أن الفيروس لا يزال مرضا جديدًا لا يعرف عنه الكثير.

ربما تساعد شهادة الأطباء الإيطاليين في لومبارديا، في توضيح الصورة أكثر عن هذه التأثيرات.

وأوضح هؤلاء، أن بعض المصابين؛ حتى وإن تعافوا، فإن قدرتهم على العمل بشكل صحيح وبتركيز "ستقل بشدة".

وحذروا أيضًا أولئك الذي يعتبرون أنهم في منأى عن المرض، لا سيما الشباب، كونهم يعرضون أنفسهم لمرض قد يغير حياتهم، في حال تجاهلوا قواعد السلامة.

وأعاد الأطباء التذكير بضرورة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والمواظبة على ارتداء الأقنعة.

ويأتي تحذير الأطباء، وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة ووشيكة من الفيروس. وقال أطباء في مستشفيين اثنين في المنطقة: إنهم رصدوا حالات جديدة يعاني أصحابها من مشكلات تنفسية.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
08:40 AM

تداعيات خطيرة لكورونا يحذّر منها أطباء إيطاليا: قد يعصف بالجسم كله

أعاد الأطباء التذكير بضرورة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر أطباء في إيطاليا، التي كانت من بؤر فيروس كورونا الرئيسية في العالم، من تداعيات أكبر بكثير مما يعتقد البعض للمرض، على أجسام المصابين على المدى الطويل، التي قد تطال المتعافين أيضًا.

وقال الأطباء في منطقة لومبارديا، شمالي إيطاليا: إن "كوفيد-19" ليس مجرد مرض يتسبب بالتهاب رئوي؛ لكن من الممكن أن يكون قاتلًا ويعصف بالجسم كله.

وأوضحوا أن الفيروس أدى إلى مشكلات صحية عديدة لمرضى عاينوهم، مثل أمراض الكلى والتهابات العمود الفقري والسكتات الدماغية، والوهن المزمن.

كما حذروا من أن بعض المرضى قد "لا يتعافون أبداً" من "كوفيد-19"؛ مشيرين إلى أن جميع الفئات العمرية معرضة للإصابة بالمرض وتداعياته المؤلمة.

ووفق "سكاي نيوز" كان الاعتقاد في البداية أن أقسى شيء يمكن أن يحدث لمريض فيروس كورونا؛ هو الالتهاب الرئوي الحاد، ومع مرور الوقت تَبَيّن أن هناك تداعيات أخرى تطال أجزاء عديدة في الجسم، مثل الكلى والدماغ.

وأشار الأطباء إلى أن رصد التأثير الشامل للفيروس على جسم الإنسان لم يتحدد بعد؛ وذلك أن الفيروس لا يزال مرضا جديدًا لا يعرف عنه الكثير.

ربما تساعد شهادة الأطباء الإيطاليين في لومبارديا، في توضيح الصورة أكثر عن هذه التأثيرات.

وأوضح هؤلاء، أن بعض المصابين؛ حتى وإن تعافوا، فإن قدرتهم على العمل بشكل صحيح وبتركيز "ستقل بشدة".

وحذروا أيضًا أولئك الذي يعتبرون أنهم في منأى عن المرض، لا سيما الشباب، كونهم يعرضون أنفسهم لمرض قد يغير حياتهم، في حال تجاهلوا قواعد السلامة.

وأعاد الأطباء التذكير بضرورة التباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، والمواظبة على ارتداء الأقنعة.

ويأتي تحذير الأطباء، وسط مخاوف متزايدة من موجة جديدة ووشيكة من الفيروس. وقال أطباء في مستشفيين اثنين في المنطقة: إنهم رصدوا حالات جديدة يعاني أصحابها من مشكلات تنفسية.

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