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"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية ضرورية

توضّح مكوناتها التي قد تشكّل ضرراً لبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية؛ لتمكّن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.

وقالت الهيئة: إن البطاقة الغذائية للمنتجات تشتمل على بعض العبارات التحذيرية لتوضيح مكوناتها التي قد لا تصلح في بعض الأحيان للحالة الصحية للشخص، وتشكل ضرراً لبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وحددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر" بعض العبارات على المنتجات الغذائية منها المحتوية على الكافيين بكمية تزيد على 150ملغ/لتر، باعتبارها غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

فيما تكون العبارة على المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول بأن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جراماً في اليوم قد تسبب الإسهال.

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"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية ضرورية
سبق

شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية؛ لتمكّن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.

وقالت الهيئة: إن البطاقة الغذائية للمنتجات تشتمل على بعض العبارات التحذيرية لتوضيح مكوناتها التي قد لا تصلح في بعض الأحيان للحالة الصحية للشخص، وتشكل ضرراً لبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وحددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر" بعض العبارات على المنتجات الغذائية منها المحتوية على الكافيين بكمية تزيد على 150ملغ/لتر، باعتبارها غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

فيما تكون العبارة على المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول بأن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جراماً في اليوم قد تسبب الإسهال.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
02:34 PM

"الغذاء والدواء": قراءة العبارات التحذيرية على المنتجات الغذائية ضرورية

توضّح مكوناتها التي قد تشكّل ضرراً لبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شددت هيئة الغذاء والدواء على ضرورة قراءة العبارات التحذيرية المدونة على عبوات المنتجات الغذائية؛ لتمكّن المستهلك من معرفة بعض المكونات التي قد لا تناسب حالته الصحية.

وقالت الهيئة: إن البطاقة الغذائية للمنتجات تشتمل على بعض العبارات التحذيرية لتوضيح مكوناتها التي قد لا تصلح في بعض الأحيان للحالة الصحية للشخص، وتشكل ضرراً لبعض الفئات مثل الحوامل والمرضعات والأطفال ومرضى القلب والرياضيين.

وحددت الهيئة في إنفوجرافيك على حسابها بـ"تويتر" بعض العبارات على المنتجات الغذائية منها المحتوية على الكافيين بكمية تزيد على 150ملغ/لتر، باعتبارها غير مناسبة للحوامل والمرضعات ومرضى القلب والرياضيين.

فيما تكون العبارة على المنتجات المحتوية على السوربيتول أو الزيليتول بأن زيادة الكمية المستهلكة عن 40 جراماً في اليوم قد تسبب الإسهال.

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