ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-29 استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية. وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية. ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 03:53 PM

الإمارات تشيد بيقظة الأمن السعودي بعد ضبطه خلية إرهابية مرتبطة بإيران جددت موقفها المتضامن مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية





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استنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، وأدانت محاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان لها بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية.

ووفق "وام"، جددت الإمارات موقفها الثابت وتضامنها مع السعودية في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.