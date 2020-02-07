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حصار "كهرباء الليث" وتهديد الأهالي.. مطالب بنقل ورش السيارات: قنبلة موقوتة!

ضجيج ومخلفات صناعية وأبخرة دخانية ما يؤرق "سكان الحي الجنوبي"

طوَّقت ورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجديدة، الذي يجري العمل فيها حالياً؛ مقر شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما جعل الأخيرة تعيش في معزل وحصار.

ووقفت "سبق" على المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجاري تنفيذها، جنوبي المحافظة؛ حيث لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة، للبدء في تشغيلها، وإطلاق التيار الكهربائي من جارتها المحاصرة.

وقد أظهرت الجولة تطويق المنطقة الصناعية الخاصة؛ شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما وضع الأخيرة في معزل وحصار فرض عليها، نتيجة وقوعها في منتصف الورش، فضلاً عن ما ستسببه لهم المنطقة الصناعية من ضجيج ومخلفات صناعية وأبخرة دخانية نتيجة اللحام والدهان.

من جانبهم تقدّم سكان المخطط الجنوبي بشكاوى من قيام البلدية بوضع المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة جوار حيهم وبين منازلهم الأمر الذي سيسببه لهم من ضجيج ونحوه، معتبرين هذه الورش قنبلة موقوتة.

وقال الأهالي: "تغلغل هذه الورش وسط المنازل وما تخلفه من تراكم سيارات تالفة وحديد الخردة سيؤدي في النهاية إلى تراكم النفايات والمخلفات وما يتركه ذلك من تشوه بصري داخل الأحياء السكنية، كما أن هذه المنطقة تقع في مجرى السيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضها لمخاطر السيول السنوية والتي سوف تلقي بمخلفات هذه الورش أمام المنازل"، مطالبين أمير منطقة مكة المكرمة أن يوجه بنقل هذه المنطقة قبل افتتاحها من قبل البلدية، وذلك إلى أماكن أخرى خارج نطاق العمران السكني حتى لا تصبح أحدث أحياء الليث السكنية مرتعًا للإهمال وسوء التخطيط.

شركة كهرباء الليث نقل ورش السيارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حصار "كهرباء الليث" وتهديد الأهالي.. مطالب بنقل ورش السيارات: قنبلة موقوتة!
سبق

طوَّقت ورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجديدة، الذي يجري العمل فيها حالياً؛ مقر شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما جعل الأخيرة تعيش في معزل وحصار.

ووقفت "سبق" على المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجاري تنفيذها، جنوبي المحافظة؛ حيث لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة، للبدء في تشغيلها، وإطلاق التيار الكهربائي من جارتها المحاصرة.

وقد أظهرت الجولة تطويق المنطقة الصناعية الخاصة؛ شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما وضع الأخيرة في معزل وحصار فرض عليها، نتيجة وقوعها في منتصف الورش، فضلاً عن ما ستسببه لهم المنطقة الصناعية من ضجيج ومخلفات صناعية وأبخرة دخانية نتيجة اللحام والدهان.

من جانبهم تقدّم سكان المخطط الجنوبي بشكاوى من قيام البلدية بوضع المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة جوار حيهم وبين منازلهم الأمر الذي سيسببه لهم من ضجيج ونحوه، معتبرين هذه الورش قنبلة موقوتة.

وقال الأهالي: "تغلغل هذه الورش وسط المنازل وما تخلفه من تراكم سيارات تالفة وحديد الخردة سيؤدي في النهاية إلى تراكم النفايات والمخلفات وما يتركه ذلك من تشوه بصري داخل الأحياء السكنية، كما أن هذه المنطقة تقع في مجرى السيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضها لمخاطر السيول السنوية والتي سوف تلقي بمخلفات هذه الورش أمام المنازل"، مطالبين أمير منطقة مكة المكرمة أن يوجه بنقل هذه المنطقة قبل افتتاحها من قبل البلدية، وذلك إلى أماكن أخرى خارج نطاق العمران السكني حتى لا تصبح أحدث أحياء الليث السكنية مرتعًا للإهمال وسوء التخطيط.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
02:40 PM

حصار "كهرباء الليث" وتهديد الأهالي.. مطالب بنقل ورش السيارات: قنبلة موقوتة!

ضجيج ومخلفات صناعية وأبخرة دخانية ما يؤرق "سكان الحي الجنوبي"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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طوَّقت ورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجديدة، الذي يجري العمل فيها حالياً؛ مقر شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما جعل الأخيرة تعيش في معزل وحصار.

ووقفت "سبق" على المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة، الجاري تنفيذها، جنوبي المحافظة؛ حيث لم يتبق سوى اللمسات الأخيرة، للبدء في تشغيلها، وإطلاق التيار الكهربائي من جارتها المحاصرة.

وقد أظهرت الجولة تطويق المنطقة الصناعية الخاصة؛ شركة كهرباء الليث من ثلاثة اتجاهات، ما وضع الأخيرة في معزل وحصار فرض عليها، نتيجة وقوعها في منتصف الورش، فضلاً عن ما ستسببه لهم المنطقة الصناعية من ضجيج ومخلفات صناعية وأبخرة دخانية نتيجة اللحام والدهان.

من جانبهم تقدّم سكان المخطط الجنوبي بشكاوى من قيام البلدية بوضع المنطقة الصناعية الخاصة بورش السيارات ومحلات الحدادة والنجارة جوار حيهم وبين منازلهم الأمر الذي سيسببه لهم من ضجيج ونحوه، معتبرين هذه الورش قنبلة موقوتة.

وقال الأهالي: "تغلغل هذه الورش وسط المنازل وما تخلفه من تراكم سيارات تالفة وحديد الخردة سيؤدي في النهاية إلى تراكم النفايات والمخلفات وما يتركه ذلك من تشوه بصري داخل الأحياء السكنية، كما أن هذه المنطقة تقع في مجرى السيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرضها لمخاطر السيول السنوية والتي سوف تلقي بمخلفات هذه الورش أمام المنازل"، مطالبين أمير منطقة مكة المكرمة أن يوجه بنقل هذه المنطقة قبل افتتاحها من قبل البلدية، وذلك إلى أماكن أخرى خارج نطاق العمران السكني حتى لا تصبح أحدث أحياء الليث السكنية مرتعًا للإهمال وسوء التخطيط.

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