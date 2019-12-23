بالأنظمة التلقائية .. إخماد حريق اندلع بغرفة أثاث فندق بالمدينة

"المدني": نشب بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين ولا إصابات

أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية نتج عن التماس كهربائي .

وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية، بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين، تم إخماده عن طريق أنظمة الإطفاء التلقائي، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.