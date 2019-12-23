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بالأنظمة التلقائية .. إخماد حريق اندلع بغرفة أثاث فندق بالمدينة

"المدني": نشب بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين ولا إصابات

أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية نتج عن التماس كهربائي .

وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية، بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين، تم إخماده عن طريق أنظمة الإطفاء التلقائي، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

مدني المدينة المنورة الدفاع المدني إخماد حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالأنظمة التلقائية .. إخماد حريق اندلع بغرفة أثاث فندق بالمدينة
سبق

أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية نتج عن التماس كهربائي .

وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية، بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين، تم إخماده عن طريق أنظمة الإطفاء التلقائي، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:43 PM

بالأنظمة التلقائية .. إخماد حريق اندلع بغرفة أثاث فندق بالمدينة

"المدني": نشب بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين ولا إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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أخمد مدني المدينة المنورة حريقًا اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية نتج عن التماس كهربائي .

وقالت مديرية الدفاع المدني: باشر مدني #المدينة_المنورة حريقاً اندلع في أثاث غرفة بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية الغربية، بسبب التماس كهربائي بجهاز التسخين، تم إخماده عن طريق أنظمة الإطفاء التلقائي، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد.

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