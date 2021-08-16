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كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا!

في حلم يحلق بخيال بعيد، قد يصبح كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا في حال نجحت مهمة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في اكتشاف كويكب يحتوي على كم هائل من الذهب.

فقد أكدت "ناسا" أنها تتطلع إلى اكتشاف كويكب "سايكي Psyche" في مهمة ستطلقها في عام 2022 لاستكشاف أصول النظام الشمسي؛ وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت أنه تم اكتشاف الكويكب في أواخر القرن التاسع عشر؛ مشيرة إلى أنه يقع بين مداري المريخ والمشتري وهو مكون من معدن صلب.

كذلك، يُعتقد أن الكويكب يحتوي -بالإضافة إلى الذهب- على كميات كبيرة من البلاتين والحديد والنيكل.

وأشارت التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ"سايكي" تساوي 8000 كوادريليون جنيه إسترليني؛ مما يعني أنه إذا تم إعادته إلى الأرض، فسيدمر أسعار السلع، ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

من جانبها، قالت ناسا: "إن المركبة الفضائية الموكلة بالمهمة، ستعمل على مدار 21 شهرًا على رسم خريطة ودراسة 16 من خصائص الكويكب، باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية)".

وتعتقد "ناسا" أن "سايكي" من الكويكبات التي نجت من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل؛ مما يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تَشَكّلت نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

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كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا!
سبق

في حلم يحلق بخيال بعيد، قد يصبح كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا في حال نجحت مهمة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في اكتشاف كويكب يحتوي على كم هائل من الذهب.

فقد أكدت "ناسا" أنها تتطلع إلى اكتشاف كويكب "سايكي Psyche" في مهمة ستطلقها في عام 2022 لاستكشاف أصول النظام الشمسي؛ وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت أنه تم اكتشاف الكويكب في أواخر القرن التاسع عشر؛ مشيرة إلى أنه يقع بين مداري المريخ والمشتري وهو مكون من معدن صلب.

كذلك، يُعتقد أن الكويكب يحتوي -بالإضافة إلى الذهب- على كميات كبيرة من البلاتين والحديد والنيكل.

وأشارت التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ"سايكي" تساوي 8000 كوادريليون جنيه إسترليني؛ مما يعني أنه إذا تم إعادته إلى الأرض، فسيدمر أسعار السلع، ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

من جانبها، قالت ناسا: "إن المركبة الفضائية الموكلة بالمهمة، ستعمل على مدار 21 شهرًا على رسم خريطة ودراسة 16 من خصائص الكويكب، باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية)".

وتعتقد "ناسا" أن "سايكي" من الكويكبات التي نجت من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل؛ مما يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تَشَكّلت نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
11:30 AM

كويكب من ذهب قد يجعل كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا!

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أيمن حسن - الرياض
3
1,837

في حلم يحلق بخيال بعيد، قد يصبح كل شخص على وجه الأرض مليارديرًا في حال نجحت مهمة وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في اكتشاف كويكب يحتوي على كم هائل من الذهب.

فقد أكدت "ناسا" أنها تتطلع إلى اكتشاف كويكب "سايكي Psyche" في مهمة ستطلقها في عام 2022 لاستكشاف أصول النظام الشمسي؛ وفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وذكرت أنه تم اكتشاف الكويكب في أواخر القرن التاسع عشر؛ مشيرة إلى أنه يقع بين مداري المريخ والمشتري وهو مكون من معدن صلب.

كذلك، يُعتقد أن الكويكب يحتوي -بالإضافة إلى الذهب- على كميات كبيرة من البلاتين والحديد والنيكل.

وأشارت التقديرات إلى أن المعادن المختلفة لـ"سايكي" تساوي 8000 كوادريليون جنيه إسترليني؛ مما يعني أنه إذا تم إعادته إلى الأرض، فسيدمر أسعار السلع، ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

من جانبها، قالت ناسا: "إن المركبة الفضائية الموكلة بالمهمة، ستعمل على مدار 21 شهرًا على رسم خريطة ودراسة 16 من خصائص الكويكب، باستخدام جهاز تصوير متعدد الأطياف، ومقياس طيف أشعة غاما والنيوترون، ومقياس مغناطيسي، وجهاز راديو (لقياس الجاذبية)".

وتعتقد "ناسا" أن "سايكي" من الكويكبات التي نجت من الاصطدامات العنيفة بين الكواكب والتي كانت شائعة عندما كان النظام الشمسي يتشكل؛ مما يعني أنه يمكن أن يخبرنا كيف تَشَكّلت نواة الأرض ونوى الكواكب الأرضية الأخرى.

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