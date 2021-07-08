النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

تجمّع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية

حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.

ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.

يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية
سبق

حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.

ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.

يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:46 AM

الرياض.. تطعيم 100% من الممارسين الصحيين في المكونات الصحية

تجمّع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
153

حقّق تجمّع الرياض الصحي الثاني نسبة تطعيم عالية عن لقاح كورونا بلغت 100 في المائة للممارسين الصحين العاملين في أغلب مكوناته الصحية.

ويؤكّد هذا الإجراء، الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية، والتي اهتم بها القطاع الصحي في المملكة منذ بداية أزمة كورونا، والحد من انتشار هذا الوباء خصوصاً للعاملين في المجال الصحي، إضافةً إلى حماية المنشآت الصحية وبقائها آمنة للمستفيدين من خدمات الرعاية الصحية.

ويعمل تجمع الرياض الصحي الثاني باستمرار، على تعزيز الوعي بأهمية أخذ لقاح كورونا لجميع موظفيه، والحرص على سرعة المبادرة للتسجيل وتلقي جرعات لقاح كورونا وعدم التأخر في ذلك للحفاظ على سلامتهم وأسرهم.

يُذكر أن تجمع الرياض الصحي الثاني مستمر بإقامة الحملات التوعوية الميدانية عن أهمية أخذ اللقاح خصوصاً لكبار السن في المجمعات التجارية أو في المطارات، إضافةً إلى التوعية بالطرق الوقائية عن فايروس كورونا كالتباعد الاجتماعي، وتعقيم وغسل اليدين باستمرار، ولبس الكمامة، وعدم المصافحة، أملاً في الوصول إلى المناعة المجتمعية والتي سيكون أثرها على المجتمع وحمايتهم صحياً.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,625
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,988
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,355
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,716

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة