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بطريقة سهلة وميسرة.. الآن يمكنك إخراج زكاة الفطر عن بعد

عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

أتاحت المنصة الوطنية للتبرع، إخراج زكاة الفطر عن بعد بطريقة سهلة وميسرة بحث تصل لمستحقيها بطريقة آمنة.

ويمكن إخراج زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" مع ضمان بأنها تصل لمستحقيها بكل يسر وشفافية وموثوقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".

المنصة الوطنية للتبرع زكاة الفطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بطريقة سهلة وميسرة.. الآن يمكنك إخراج زكاة الفطر عن بعد
سبق

أتاحت المنصة الوطنية للتبرع، إخراج زكاة الفطر عن بعد بطريقة سهلة وميسرة بحث تصل لمستحقيها بطريقة آمنة.

ويمكن إخراج زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" مع ضمان بأنها تصل لمستحقيها بكل يسر وشفافية وموثوقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
05:30 PM

بطريقة سهلة وميسرة.. الآن يمكنك إخراج زكاة الفطر عن بعد

عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
12,128

أتاحت المنصة الوطنية للتبرع، إخراج زكاة الفطر عن بعد بطريقة سهلة وميسرة بحث تصل لمستحقيها بطريقة آمنة.

ويمكن إخراج زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" مع ضمان بأنها تصل لمستحقيها بكل يسر وشفافية وموثوقية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع".

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