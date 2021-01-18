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مآسي "بيتكوين".. ألقى في القمامة قرص تخزين عليه "270 مليون دولار"

مكافأة 71 مليون دولار لمن يعثر عليه

لم يكن الخبير التقني البريطاني جيمس هويلز يعرف أن إلقاءه قرص تخزين صلب في العام 2013 سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها 270 مليون دولار.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد تخلص "جيمس" قبل سنوات من قرص صلب كان يحتوي على 7500 بيتكوين، تلك العملة الرقمية التي كانت ذات قيمة متواضعة في سنة 2013، بينما تجاوز ثمن الواحدة منها اليوم حاجز الـ36 ألف دولار.

وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون "جيمس" قد ألقى أكثر من 270 مليون دولار في القمامة، بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التي لديه.

وبعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته "البيتكوين"، طلب "جيمس" من مجلس بلدية مدينته في نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث في مطمر النفايات الذي يظن أن القرص الصلب انتهى إليه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "جيمس" قوله: "سوف أتبرع بـ71 مليون دولار لبلدية نيوبورت؛ لتوزعها على السكان في المدينة إن عثروا على القرص الصلب".

وأضاف قائلاً: "سيحصل كل مواطن في نيوبورت على 239 دولاراً، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، حتى إن مجلس المدينة امتنع عن لقائي في محاولة لإقناعهم".

وأرجعت بلدية نيوبورت سبب رفضها اقتراح "جيمس" إلى الآثار البيئية التي قد تترتب على العملية بالنسبة للمنطقة المحيطة، هذا إلى جانب التكلفة الباهظة لأعمال الحفر ومعالجة النفايات، والتي قد لا تسفر عن أي نتيجة لاحتمال تضرر البيانات المخزنة على القرص.

ولا يعتبر "جيمس" الشخص الوحيد الذي واجه مشكلة من هذا النوع، إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير هذا الشهر، أن عملات "البيتكوين" في المحافظ المفقودة تمثل حوالي 20 في المائة من 18.5 مليون وحدة حالية، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار دولار.

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مآسي "بيتكوين".. ألقى في القمامة قرص تخزين عليه "270 مليون دولار"
سبق

لم يكن الخبير التقني البريطاني جيمس هويلز يعرف أن إلقاءه قرص تخزين صلب في العام 2013 سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها 270 مليون دولار.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد تخلص "جيمس" قبل سنوات من قرص صلب كان يحتوي على 7500 بيتكوين، تلك العملة الرقمية التي كانت ذات قيمة متواضعة في سنة 2013، بينما تجاوز ثمن الواحدة منها اليوم حاجز الـ36 ألف دولار.

وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون "جيمس" قد ألقى أكثر من 270 مليون دولار في القمامة، بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التي لديه.

وبعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته "البيتكوين"، طلب "جيمس" من مجلس بلدية مدينته في نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث في مطمر النفايات الذي يظن أن القرص الصلب انتهى إليه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "جيمس" قوله: "سوف أتبرع بـ71 مليون دولار لبلدية نيوبورت؛ لتوزعها على السكان في المدينة إن عثروا على القرص الصلب".

وأضاف قائلاً: "سيحصل كل مواطن في نيوبورت على 239 دولاراً، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، حتى إن مجلس المدينة امتنع عن لقائي في محاولة لإقناعهم".

وأرجعت بلدية نيوبورت سبب رفضها اقتراح "جيمس" إلى الآثار البيئية التي قد تترتب على العملية بالنسبة للمنطقة المحيطة، هذا إلى جانب التكلفة الباهظة لأعمال الحفر ومعالجة النفايات، والتي قد لا تسفر عن أي نتيجة لاحتمال تضرر البيانات المخزنة على القرص.

ولا يعتبر "جيمس" الشخص الوحيد الذي واجه مشكلة من هذا النوع، إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير هذا الشهر، أن عملات "البيتكوين" في المحافظ المفقودة تمثل حوالي 20 في المائة من 18.5 مليون وحدة حالية، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار دولار.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
07:14 PM

مآسي "بيتكوين".. ألقى في القمامة قرص تخزين عليه "270 مليون دولار"

مكافأة 71 مليون دولار لمن يعثر عليه

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
2,697

لم يكن الخبير التقني البريطاني جيمس هويلز يعرف أن إلقاءه قرص تخزين صلب في العام 2013 سيكلفه خسارة كبيرة تفوق قيمتها 270 مليون دولار.

وحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فقد تخلص "جيمس" قبل سنوات من قرص صلب كان يحتوي على 7500 بيتكوين، تلك العملة الرقمية التي كانت ذات قيمة متواضعة في سنة 2013، بينما تجاوز ثمن الواحدة منها اليوم حاجز الـ36 ألف دولار.

وبإجراء عملية حسابية سريعة، يكون "جيمس" قد ألقى أكثر من 270 مليون دولار في القمامة، بعدما ظنّ أنه حفظ نسخة احتياطية للبيانات التي لديه.

وبعد الارتفاع الصاروخي الذي شهدته "البيتكوين"، طلب "جيمس" من مجلس بلدية مدينته في نيوبورت بويلز، إجراء عمليات بحث في مطمر النفايات الذي يظن أن القرص الصلب انتهى إليه.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن "جيمس" قوله: "سوف أتبرع بـ71 مليون دولار لبلدية نيوبورت؛ لتوزعها على السكان في المدينة إن عثروا على القرص الصلب".

وأضاف قائلاً: "سيحصل كل مواطن في نيوبورت على 239 دولاراً، إلا أن طلبي قوبل بالرفض، حتى إن مجلس المدينة امتنع عن لقائي في محاولة لإقناعهم".

وأرجعت بلدية نيوبورت سبب رفضها اقتراح "جيمس" إلى الآثار البيئية التي قد تترتب على العملية بالنسبة للمنطقة المحيطة، هذا إلى جانب التكلفة الباهظة لأعمال الحفر ومعالجة النفايات، والتي قد لا تسفر عن أي نتيجة لاحتمال تضرر البيانات المخزنة على القرص.

ولا يعتبر "جيمس" الشخص الوحيد الذي واجه مشكلة من هذا النوع، إذ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير هذا الشهر، أن عملات "البيتكوين" في المحافظ المفقودة تمثل حوالي 20 في المائة من 18.5 مليون وحدة حالية، بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار دولار.

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