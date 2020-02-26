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الرئيس الموريتاني يصل الرياض

فيصل بن بندر كان في استقباله

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الموريتاني يصل الرياض
سبق

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
01:42 PM

الرئيس الموريتاني يصل الرياض

فيصل بن بندر كان في استقباله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,378

وصل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني؛ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد "الوزير المرافق"، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الدكتور هزاع بن زبن المطيري، والقائم بالأعمال في سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيدي عالي ولد سيدي عالي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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