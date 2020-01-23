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حرائق أستراليا .. مقتل 3 أمريكيين في تحطم طائرة لإخماد النيران

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 32 قتيلاً

قُتل ثلاثة رجال إطفاء أميركيين اليوم (الخميس)، إثر تحطم طائرة لإخماد النيران كانوا على متنها في جنوب شرق أستراليا، حيث امتدت مجددًا حرائق الغابات بسبب شدة الرياح.

وأعلنت السلطات بعد ساعات من فقدانها أن الطائرة تحطمت قرب كوما على بعد 120 كيلومترًا جنوب كانبيرا وقُتل ثلاثة أميركيين كانوا على متنها.

وذكر وزير الأحوال الطارئة ديفيد ليتلبراود أن هذه المأساة تدل على المخاطر، التي يواجهها رجال الإطفاء لحماية الآخرين.

ولم تعرف على الفور تفاصيل الحادث، لكن قائد رجال الإطفاء في المناطق الريفية في نيوساوث ويلز شاين فيتسيمونز، أشار إلى ظروف طيران صعبة جدًا بسبب الرياح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترتفع بذلك حصيلة حرائق أستراليا إلى 32 قتيلاً على الأقل منذ بدء الأزمة في سبتمبر (أيلول).

وكان الأميركيون الثلاثة الذين يتمتعون بخبرة عالية يعملون لدى الشركة الكندية "كولسون أفييشن" التي طلب منها المساهمة في إخماد الحرائق.

وشهدت أزمة الحرائق الموسمية التي كانت كارثية هذه السنة، تراجعًا في الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، لكن مكافحة النيران استؤنفت الخميس مع إعلان وضع طوارئ في ما يتعلق بسبع حرائق على الأقل.

تحطم طائرة لإخماد النيران حرائق الغابات حرائق أستراليا

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حرائق أستراليا .. مقتل 3 أمريكيين في تحطم طائرة لإخماد النيران
سبق

قُتل ثلاثة رجال إطفاء أميركيين اليوم (الخميس)، إثر تحطم طائرة لإخماد النيران كانوا على متنها في جنوب شرق أستراليا، حيث امتدت مجددًا حرائق الغابات بسبب شدة الرياح.

وأعلنت السلطات بعد ساعات من فقدانها أن الطائرة تحطمت قرب كوما على بعد 120 كيلومترًا جنوب كانبيرا وقُتل ثلاثة أميركيين كانوا على متنها.

وذكر وزير الأحوال الطارئة ديفيد ليتلبراود أن هذه المأساة تدل على المخاطر، التي يواجهها رجال الإطفاء لحماية الآخرين.

ولم تعرف على الفور تفاصيل الحادث، لكن قائد رجال الإطفاء في المناطق الريفية في نيوساوث ويلز شاين فيتسيمونز، أشار إلى ظروف طيران صعبة جدًا بسبب الرياح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترتفع بذلك حصيلة حرائق أستراليا إلى 32 قتيلاً على الأقل منذ بدء الأزمة في سبتمبر (أيلول).

وكان الأميركيون الثلاثة الذين يتمتعون بخبرة عالية يعملون لدى الشركة الكندية "كولسون أفييشن" التي طلب منها المساهمة في إخماد الحرائق.

وشهدت أزمة الحرائق الموسمية التي كانت كارثية هذه السنة، تراجعًا في الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، لكن مكافحة النيران استؤنفت الخميس مع إعلان وضع طوارئ في ما يتعلق بسبع حرائق على الأقل.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
03:53 PM
اخر تعديل
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
04:50 PM

حرائق أستراليا .. مقتل 3 أمريكيين في تحطم طائرة لإخماد النيران

حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 32 قتيلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل ثلاثة رجال إطفاء أميركيين اليوم (الخميس)، إثر تحطم طائرة لإخماد النيران كانوا على متنها في جنوب شرق أستراليا، حيث امتدت مجددًا حرائق الغابات بسبب شدة الرياح.

وأعلنت السلطات بعد ساعات من فقدانها أن الطائرة تحطمت قرب كوما على بعد 120 كيلومترًا جنوب كانبيرا وقُتل ثلاثة أميركيين كانوا على متنها.

وذكر وزير الأحوال الطارئة ديفيد ليتلبراود أن هذه المأساة تدل على المخاطر، التي يواجهها رجال الإطفاء لحماية الآخرين.

ولم تعرف على الفور تفاصيل الحادث، لكن قائد رجال الإطفاء في المناطق الريفية في نيوساوث ويلز شاين فيتسيمونز، أشار إلى ظروف طيران صعبة جدًا بسبب الرياح، وفقاً لـ"فرانس 24".

وترتفع بذلك حصيلة حرائق أستراليا إلى 32 قتيلاً على الأقل منذ بدء الأزمة في سبتمبر (أيلول).

وكان الأميركيون الثلاثة الذين يتمتعون بخبرة عالية يعملون لدى الشركة الكندية "كولسون أفييشن" التي طلب منها المساهمة في إخماد الحرائق.

وشهدت أزمة الحرائق الموسمية التي كانت كارثية هذه السنة، تراجعًا في الأيام الماضية بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، لكن مكافحة النيران استؤنفت الخميس مع إعلان وضع طوارئ في ما يتعلق بسبع حرائق على الأقل.

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