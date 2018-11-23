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كورونا.. مصر تسجل 870 إصابة جديدة ولا وفيات في الصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 351267 من ضمنهم 292655 حالة تعافٍ و19991 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 98524.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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كورونا.. مصر تسجل 870 إصابة جديدة ولا وفيات في الصين
سبق

سجلت مصر 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 351267 من ضمنهم 292655 حالة تعافٍ و19991 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 98524.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

23 نوفمبر 2021 - 18 ربيع الآخر 1443
08:23 AM

كورونا.. مصر تسجل 870 إصابة جديدة ولا وفيات في الصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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سجلت مصر 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغت 351267 من ضمنهم 292655 حالة تعافٍ و19991 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 98524.

وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة، ليظل العدد ثابتًا عند 4636.

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