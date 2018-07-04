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خلال أعراس.. أعيرة نارية تخترق يد شخص ومنزلين في صامطة

الجهات الأمنية بجازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون

اخترقت أعيرة نارية يد شخص من سكان محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، ومنزلين في المحافظة نفسها خلال أسبوع واحد، مما جدّد المطالبات بوضع حد لإطلاق النيران في الأعراس.

وقال المصاب إبراهيم حدادي لـ"سبق": كنت في منزلي ليلاً قبل عدة أيام وفوجئت باختراق عيار ناري للمنزل ونجوت منه بأعجوبة حيث تسبب هذا العيار في جرح ببطني واخترق يدي.

وأضاف: توجهت إلى المستشفى وتقدمت ببلاغ لشرطة المحافظة ضد حفلة الزفاف التي أقيمت ليلتها في القرية المجاورة وشهدت إطلاق نيران.

وشهدت قرية العامرية أيضًا إطلاق عيار ناري اخترق سقف منزل في نفس الليلة، كما تعرض منزل آخر لعيار ناري.

وقالت مصادر لـ"سبق": الجهات الأمنية بمنطقة جازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون، وتعمل على ملاحقة مخالفيه وسبق أن أوقفت الكثير من مخالفي هذا النظام .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال أعراس.. أعيرة نارية تخترق يد شخص ومنزلين في صامطة
سبق

اخترقت أعيرة نارية يد شخص من سكان محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، ومنزلين في المحافظة نفسها خلال أسبوع واحد، مما جدّد المطالبات بوضع حد لإطلاق النيران في الأعراس.

وقال المصاب إبراهيم حدادي لـ"سبق": كنت في منزلي ليلاً قبل عدة أيام وفوجئت باختراق عيار ناري للمنزل ونجوت منه بأعجوبة حيث تسبب هذا العيار في جرح ببطني واخترق يدي.

وأضاف: توجهت إلى المستشفى وتقدمت ببلاغ لشرطة المحافظة ضد حفلة الزفاف التي أقيمت ليلتها في القرية المجاورة وشهدت إطلاق نيران.

وشهدت قرية العامرية أيضًا إطلاق عيار ناري اخترق سقف منزل في نفس الليلة، كما تعرض منزل آخر لعيار ناري.

وقالت مصادر لـ"سبق": الجهات الأمنية بمنطقة جازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون، وتعمل على ملاحقة مخالفيه وسبق أن أوقفت الكثير من مخالفي هذا النظام .

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
05:05 PM

خلال أعراس.. أعيرة نارية تخترق يد شخص ومنزلين في صامطة

الجهات الأمنية بجازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون

A A A
محمد المواسي - جازان
9
17,481

اخترقت أعيرة نارية يد شخص من سكان محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، ومنزلين في المحافظة نفسها خلال أسبوع واحد، مما جدّد المطالبات بوضع حد لإطلاق النيران في الأعراس.

وقال المصاب إبراهيم حدادي لـ"سبق": كنت في منزلي ليلاً قبل عدة أيام وفوجئت باختراق عيار ناري للمنزل ونجوت منه بأعجوبة حيث تسبب هذا العيار في جرح ببطني واخترق يدي.

وأضاف: توجهت إلى المستشفى وتقدمت ببلاغ لشرطة المحافظة ضد حفلة الزفاف التي أقيمت ليلتها في القرية المجاورة وشهدت إطلاق نيران.

وشهدت قرية العامرية أيضًا إطلاق عيار ناري اخترق سقف منزل في نفس الليلة، كما تعرض منزل آخر لعيار ناري.

وقالت مصادر لـ"سبق": الجهات الأمنية بمنطقة جازان تطبق نظام الأسلحة والمتفجرات بلا تهاون، وتعمل على ملاحقة مخالفيه وسبق أن أوقفت الكثير من مخالفي هذا النظام .

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