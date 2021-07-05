النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

وضعت خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول

واصلت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، من خلال وضع خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول، والتحقق من صحة بيانات الطلبة المتقدمين، والربط مع الأنظمة الأخرى كنظام "نور"، ونظام "يسر"، والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني للقياس.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله الزهراني أن عملية القبول تتم على ثلاث مراحل هي: "استقبال الطلبات، وفرزها لتتم عملية المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي وفق معايير النسبة الموزونة، ثم إعلان أسماء المرشحين للقبول إلكترونيًّا الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ"، مهيبًا بالطلبة المرشحين كافة الدخول على بوابة القبول، وتأكيد عملية القبول أو رفضه في حال عدم الرغبة في استمرار القبول.

وأكد الزهراني أن ترتيب الخيارات أثناء التقديم الإلكتروني يأتي بناءً على أولوية الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين أنفسهم، أما القبول فيتم حسب المقاعد الشاغرة، مشيرًا إلى أن المنافسة على السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس تتم في مسار التمهيد الصحي، والمسار العلمي والهندسي، والمسار الإنساني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم
سبق

واصلت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، من خلال وضع خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول، والتحقق من صحة بيانات الطلبة المتقدمين، والربط مع الأنظمة الأخرى كنظام "نور"، ونظام "يسر"، والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني للقياس.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله الزهراني أن عملية القبول تتم على ثلاث مراحل هي: "استقبال الطلبات، وفرزها لتتم عملية المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي وفق معايير النسبة الموزونة، ثم إعلان أسماء المرشحين للقبول إلكترونيًّا الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ"، مهيبًا بالطلبة المرشحين كافة الدخول على بوابة القبول، وتأكيد عملية القبول أو رفضه في حال عدم الرغبة في استمرار القبول.

وأكد الزهراني أن ترتيب الخيارات أثناء التقديم الإلكتروني يأتي بناءً على أولوية الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين أنفسهم، أما القبول فيتم حسب المقاعد الشاغرة، مشيرًا إلى أن المنافسة على السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس تتم في مسار التمهيد الصحي، والمسار العلمي والهندسي، والمسار الإنساني.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:26 PM

جامعة حائل تواصل استقبال طلبات القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

وضعت خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
0
89

واصلت جامعة حائل ممثلةً بعمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات القبول الإلكتروني في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، من خلال وضع خطة عمل للتأكد من سلامة الأنظمة التكاملية للقبول، والتحقق من صحة بيانات الطلبة المتقدمين، والربط مع الأنظمة الأخرى كنظام "نور"، ونظام "يسر"، والأنظمة الخاصة بالمركز الوطني للقياس.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله الزهراني أن عملية القبول تتم على ثلاث مراحل هي: "استقبال الطلبات، وفرزها لتتم عملية المفاضلة بين المتقدمين بشكل آلي وفق معايير النسبة الموزونة، ثم إعلان أسماء المرشحين للقبول إلكترونيًّا الثلاثاء 3 ذي الحجة 1442هـ"، مهيبًا بالطلبة المرشحين كافة الدخول على بوابة القبول، وتأكيد عملية القبول أو رفضه في حال عدم الرغبة في استمرار القبول.

وأكد الزهراني أن ترتيب الخيارات أثناء التقديم الإلكتروني يأتي بناءً على أولوية الرغبات المدخلة من قبل المتقدمين أنفسهم، أما القبول فيتم حسب المقاعد الشاغرة، مشيرًا إلى أن المنافسة على السنة التحضيرية لمرحلة البكالوريوس تتم في مسار التمهيد الصحي، والمسار العلمي والهندسي، والمسار الإنساني.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,118
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,954
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,329
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,659

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة