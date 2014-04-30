قالت وزارة “التجارة” اليوم إنها ضبطت مزرعة بالخرج تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية، في واقعة تحدث للمرة الثانية خلال 10 أيام . وقالت الوزارة : تم ضبط 63 ألف عبوة جاهزة للتعبئة وملصقات لتزوير البيانات التجارية وعليه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة. وكانت فرق التجارة قد داهمت مزرعة في #الخرج حولتها عمالة مخالفة إلى مصنع لغش الزيوت، من خلال جمع زيوت السيارات المستعملة من البناشر وتكرارها في درجة غليان تصل إلى 600 درجة مئوية في مكان يفتقد لاشتراطات السلامة، لتزوير وإنتاج أكثر من 12 منتجا مختلفا من الزيوت.

للمرة الثانية في 10 أيام.. ضبط مصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة داخل مزرعة بالخرج صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-04-29 قالت وزارة “التجارة” اليوم إنها ضبطت مزرعة بالخرج تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية، في واقعة تحدث للمرة الثانية خلال 10 أيام .



وقالت الوزارة : تم ضبط 63 ألف عبوة جاهزة للتعبئة وملصقات لتزوير البيانات التجارية وعليه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.



وكانت فرق التجارة قد داهمت مزرعة في #الخرج حولتها عمالة مخالفة إلى مصنع لغش الزيوت، من خلال جمع زيوت السيارات المستعملة من البناشر وتكرارها في درجة غليان تصل إلى 600 درجة مئوية في مكان يفتقد لاشتراطات السلامة، لتزوير وإنتاج أكثر من 12 منتجا مختلفا من الزيوت.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 02:45 PM

للمرة الثانية في 10 أيام.. ضبط مصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة داخل مزرعة بالخرج "التجارة": عثرنا على 63 ألف عبوة جاهزة للتعبئة وملصقات لتزوير البيانات التجارية





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قالت وزارة “التجارة” اليوم إنها ضبطت مزرعة بالخرج تستغلها عمالة مخالفة كمصنع لإنتاج الزيوت المغشوشة بطريقة بدائية، في واقعة تحدث للمرة الثانية خلال 10 أيام .



وقالت الوزارة : تم ضبط 63 ألف عبوة جاهزة للتعبئة وملصقات لتزوير البيانات التجارية وعليه تم إغلاق الموقع وتسليم العمالة للجهات الأمنية لإستكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للنيابة العامة.



وكانت فرق التجارة قد داهمت مزرعة في #الخرج حولتها عمالة مخالفة إلى مصنع لغش الزيوت، من خلال جمع زيوت السيارات المستعملة من البناشر وتكرارها في درجة غليان تصل إلى 600 درجة مئوية في مكان يفتقد لاشتراطات السلامة، لتزوير وإنتاج أكثر من 12 منتجا مختلفا من الزيوت.