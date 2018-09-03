النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سمك بـ"عدسات لاصقة" يثير استياء الكويتيين.. التفاصيل هنا

انزلاق العيون الزائفة كشف حيلة المتجر

أغلقت السلطات الكويتية متجراً لبيع الأسماك غش المستهلكين باستبدال عيون أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى تجعلها تبدو وكأنها طازجة، بعد أن أثار استياء واسعاً لدى الكويتيين.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة للسمك على موقع "تويتر"، أن العيون الزائفة انزلقت من وجه السمكة، لتكشف بوضوح عن عيون صفراء أسفلها، مما يشير إلى عدم جودة الأسماك.

وأثار تصرف المتجر سخط الكويتيين، الذين أطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك".

واستغل بائعو الأسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "دون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

ورداً على شكاوى الكويتيين، ذكرت وزارة التجارة الكويتية أنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون".

الرئيسية/ محطات

اعلان
سمك بـ"عدسات لاصقة" يثير استياء الكويتيين.. التفاصيل هنا
سبق

أغلقت السلطات الكويتية متجراً لبيع الأسماك غش المستهلكين باستبدال عيون أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى تجعلها تبدو وكأنها طازجة، بعد أن أثار استياء واسعاً لدى الكويتيين.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة للسمك على موقع "تويتر"، أن العيون الزائفة انزلقت من وجه السمكة، لتكشف بوضوح عن عيون صفراء أسفلها، مما يشير إلى عدم جودة الأسماك.

وأثار تصرف المتجر سخط الكويتيين، الذين أطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك".

واستغل بائعو الأسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "دون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

ورداً على شكاوى الكويتيين، ذكرت وزارة التجارة الكويتية أنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون".

03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439
09:08 PM
اخر تعديل
05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
03:16 PM

سمك بـ"عدسات لاصقة" يثير استياء الكويتيين.. التفاصيل هنا

انزلاق العيون الزائفة كشف حيلة المتجر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
5,715

أغلقت السلطات الكويتية متجراً لبيع الأسماك غش المستهلكين باستبدال عيون أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى تجعلها تبدو وكأنها طازجة، بعد أن أثار استياء واسعاً لدى الكويتيين.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة للسمك على موقع "تويتر"، أن العيون الزائفة انزلقت من وجه السمكة، لتكشف بوضوح عن عيون صفراء أسفلها، مما يشير إلى عدم جودة الأسماك.

وأثار تصرف المتجر سخط الكويتيين، الذين أطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك".

واستغل بائعو الأسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "دون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

ورداً على شكاوى الكويتيين، ذكرت وزارة التجارة الكويتية أنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون".

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,032
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,950
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,862
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,122

كاريكاتير

#مثلث_الشر

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة