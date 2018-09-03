سمك بـ"عدسات لاصقة" يثير استياء الكويتيين.. التفاصيل هنا

انزلاق العيون الزائفة كشف حيلة المتجر

أغلقت السلطات الكويتية متجراً لبيع الأسماك غش المستهلكين باستبدال عيون أسماك يبدو أنها فاسدة بأخرى تجعلها تبدو وكأنها طازجة، بعد أن أثار استياء واسعاً لدى الكويتيين.

وأظهرت إحدى الصور المنشورة للسمك على موقع "تويتر"، أن العيون الزائفة انزلقت من وجه السمكة، لتكشف بوضوح عن عيون صفراء أسفلها، مما يشير إلى عدم جودة الأسماك.

وأثار تصرف المتجر سخط الكويتيين، الذين أطلقوا عليه "بوتيك فاشينستا السمك".

واستغل بائعو الأسماك الفرصة للترويج لأسماكهم والإعلان عن بيع أنواع طازجة "دون تجميل" مع صورة لأسماك ومجموعة من العدسات الملونة.

ورداً على شكاوى الكويتيين، ذكرت وزارة التجارة الكويتية أنه "بالإشارة لشكوى السمك المغشوش، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار اختصاصات وزارة التجارة والصناعة والموكلة إليها بحكم القانون".