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"تخصصي بريدة" يقلص قوائم الانتظار بـ 80 عملية جراحية.. السمنة في المقدمة

خلال فترة إجازة عيد الأضحى على مدى خمسة أيام في إطار مبادرة للمستشفى

قام مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بإجراء 80 عملية جراحية غير طارئة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، "على مدى خمسة أيام"، وذلك في إطار مبادرة المستشفى لتقليص قوائم الانتظار في العمليات حيث شملت العمليات 30 عملية غير طارئة لعددٍ من الحالات المختلفة و50 عملية سمنة أُجريت على 24 مريضًا و26 مريضة، تراوحت الكتل بين 35 إلى 60 كيلو جرامًا للمتر المربع والأوزان وصلت إلى 170 كيلو جرامًا، وكانت لدى أغلب المرضى بعض من الأمراض الاستقلابية المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط وتأخر الإنجاب.

من جانب آخر قدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شكره لكل الطاقم الطبي المشارك في إجراء هذه العمليات والتي كانت لها أثر جميل على المرضى وكانت مبادرة جميلة تعود عليها المستشفى، حيث أُقيمت بالسابق عمليات للعيون والأنف والأذن والحنجرة خلال فترات الإجازات بالتعاون مع عددٍ من القطاعات الصحية والتي تم خلالها تقليص الانتظار بهذه الأقسام.

كما أثنى المقبل على جهود الدكتور بندر السكران والدكتور عبدالله الحربي رئيسي فريق العمل في جراحات السمنة وكذلك قسم العمليات بالمستشفى ممثلاً برئيس القسم الدكتور سلطان الصائغ وجميع أطباء الجراحة والتخدير وطاقم التمريض وكذلك الفنيين والمنسقين للعمليات.

كما قام الدكتور "المقبل" خلال حفل المعايدة بتكريم الطواقم الطبية التي شاركت في تنفيذ تلك العمليات، وقدم لهم شهادات شكر وتقدير على جهودهم في إجراء الثمانين عملية خلال خمسة أيام متواصلة، والتي تحقق من خلالها الهدف الرئيس من تلك المبادرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تخصصي بريدة" يقلص قوائم الانتظار بـ 80 عملية جراحية.. السمنة في المقدمة
سبق

قام مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بإجراء 80 عملية جراحية غير طارئة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، "على مدى خمسة أيام"، وذلك في إطار مبادرة المستشفى لتقليص قوائم الانتظار في العمليات حيث شملت العمليات 30 عملية غير طارئة لعددٍ من الحالات المختلفة و50 عملية سمنة أُجريت على 24 مريضًا و26 مريضة، تراوحت الكتل بين 35 إلى 60 كيلو جرامًا للمتر المربع والأوزان وصلت إلى 170 كيلو جرامًا، وكانت لدى أغلب المرضى بعض من الأمراض الاستقلابية المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط وتأخر الإنجاب.

من جانب آخر قدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شكره لكل الطاقم الطبي المشارك في إجراء هذه العمليات والتي كانت لها أثر جميل على المرضى وكانت مبادرة جميلة تعود عليها المستشفى، حيث أُقيمت بالسابق عمليات للعيون والأنف والأذن والحنجرة خلال فترات الإجازات بالتعاون مع عددٍ من القطاعات الصحية والتي تم خلالها تقليص الانتظار بهذه الأقسام.

كما أثنى المقبل على جهود الدكتور بندر السكران والدكتور عبدالله الحربي رئيسي فريق العمل في جراحات السمنة وكذلك قسم العمليات بالمستشفى ممثلاً برئيس القسم الدكتور سلطان الصائغ وجميع أطباء الجراحة والتخدير وطاقم التمريض وكذلك الفنيين والمنسقين للعمليات.

كما قام الدكتور "المقبل" خلال حفل المعايدة بتكريم الطواقم الطبية التي شاركت في تنفيذ تلك العمليات، وقدم لهم شهادات شكر وتقدير على جهودهم في إجراء الثمانين عملية خلال خمسة أيام متواصلة، والتي تحقق من خلالها الهدف الرئيس من تلك المبادرة.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
10:22 PM

"تخصصي بريدة" يقلص قوائم الانتظار بـ 80 عملية جراحية.. السمنة في المقدمة

خلال فترة إجازة عيد الأضحى على مدى خمسة أيام في إطار مبادرة للمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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قام مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بإجراء 80 عملية جراحية غير طارئة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، "على مدى خمسة أيام"، وذلك في إطار مبادرة المستشفى لتقليص قوائم الانتظار في العمليات حيث شملت العمليات 30 عملية غير طارئة لعددٍ من الحالات المختلفة و50 عملية سمنة أُجريت على 24 مريضًا و26 مريضة، تراوحت الكتل بين 35 إلى 60 كيلو جرامًا للمتر المربع والأوزان وصلت إلى 170 كيلو جرامًا، وكانت لدى أغلب المرضى بعض من الأمراض الاستقلابية المصاحبة للسمنة مثل السكري والضغط وتأخر الإنجاب.

من جانب آخر قدم مدير المستشفى الدكتور تركي المقبل شكره لكل الطاقم الطبي المشارك في إجراء هذه العمليات والتي كانت لها أثر جميل على المرضى وكانت مبادرة جميلة تعود عليها المستشفى، حيث أُقيمت بالسابق عمليات للعيون والأنف والأذن والحنجرة خلال فترات الإجازات بالتعاون مع عددٍ من القطاعات الصحية والتي تم خلالها تقليص الانتظار بهذه الأقسام.

كما أثنى المقبل على جهود الدكتور بندر السكران والدكتور عبدالله الحربي رئيسي فريق العمل في جراحات السمنة وكذلك قسم العمليات بالمستشفى ممثلاً برئيس القسم الدكتور سلطان الصائغ وجميع أطباء الجراحة والتخدير وطاقم التمريض وكذلك الفنيين والمنسقين للعمليات.

كما قام الدكتور "المقبل" خلال حفل المعايدة بتكريم الطواقم الطبية التي شاركت في تنفيذ تلك العمليات، وقدم لهم شهادات شكر وتقدير على جهودهم في إجراء الثمانين عملية خلال خمسة أيام متواصلة، والتي تحقق من خلالها الهدف الرئيس من تلك المبادرة.

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