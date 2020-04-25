"الشرقية" تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في محافظات المنطقة الشرقية إلى 148 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدمام شهدت 43 حالة، فيما سجلت الهفوف 34 حالة، والجبيل 26 حالة، الخبر 45 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في محافظات المنطقة الشرقية إلى 148 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدمام شهدت 43 حالة، فيما سجلت الهفوف 34 حالة، والجبيل 26 حالة، الخبر 45 حالة.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في محافظات المنطقة الشرقية إلى 148 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدمام شهدت 43 حالة، فيما سجلت الهفوف 34 حالة، والجبيل 26 حالة، الخبر 45 حالة.
أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في محافظات المنطقة الشرقية إلى 148 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن مدينة الدمام شهدت 43 حالة، فيما سجلت الهفوف 34 حالة، والجبيل 26 حالة، الخبر 45 حالة.