النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس

قال: سحب ممطرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وقد تمتد للطائف

تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن تتشكل اليوم السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأضاف المسند في تغريدة أخرى على حسابه بتويتر: سيشهد اليوم دخول "طالع النثرة"، وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان، والعوامّ تسمي النثرة بـ"الكليبين"، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا.

وتابع: اليوم في الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس
سبق

تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن تتشكل اليوم السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأضاف المسند في تغريدة أخرى على حسابه بتويتر: سيشهد اليوم دخول "طالع النثرة"، وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان، والعوامّ تسمي النثرة بـ"الكليبين"، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا.

وتابع: اليوم في الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:37 PM

المسند: سيشهد اليوم دخول طالع النثرة.. ونجم سهيل يشرق بالرياض قبل الشمس

قال: سحب ممطرة على أجزاء من جازان وعسير والباحة وقد تمتد للطائف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
7,243

تَوقع الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، أن تتشكل اليوم السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف.

وأضاف المسند في تغريدة أخرى على حسابه بتويتر: سيشهد اليوم دخول "طالع النثرة"، وهي عبارة عن عنقود نجمي خافت في برج السرطان، والعوامّ تسمي النثرة بـ"الكليبين"، وهو نجم شامي وعدد أيامه 13 يومًا.

وتابع: اليوم في الرياض يشرق نجم سهيل قبل الشمس الساعة 5:23؛ في حين تشرق الشمس 5:25، ولن يرى في الوسطى والغربية والشمالية إلا بعد بضعة أيام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة