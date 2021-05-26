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مجمع الملك عبدالله يطمئن محبي "خالد سامي": غادر العناية وحالته جيدة

إلى أجنحة التنويم العام لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة

طمأن الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي عن استقرار حالته الصحية، وتجاوز ولله الحمد مرحلة الخطر، بعد أن غادر قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ وذلك لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.

وقام المشرف على الخدمات الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور محمود عبدالسلام أبو رمش بزيارة للفنان خالد سامي رافقه الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية الاستشاري إسماعيل العداوي والاستشاري محمد الشربيني والاستشارية أسماء محمد للاطمئنان على صحته.

كما أشاد الفنان خالد سامي بالخدمات الطبية المقدمة له وبالرعاية الصحية التي يتلقاها حالياً، وبتميز الكادر الطبي والتمريضي المشرف على حالته الصحية.

وقد أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي وكافه منسوبي ومنسوبات المجمع الطبي عن تمنياتهم للفنان خالد سامي بالشفاء العاجل.

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مجمع الملك عبدالله يطمئن محبي "خالد سامي": غادر العناية وحالته جيدة
سبق

طمأن الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي عن استقرار حالته الصحية، وتجاوز ولله الحمد مرحلة الخطر، بعد أن غادر قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ وذلك لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.

وقام المشرف على الخدمات الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور محمود عبدالسلام أبو رمش بزيارة للفنان خالد سامي رافقه الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية الاستشاري إسماعيل العداوي والاستشاري محمد الشربيني والاستشارية أسماء محمد للاطمئنان على صحته.

كما أشاد الفنان خالد سامي بالخدمات الطبية المقدمة له وبالرعاية الصحية التي يتلقاها حالياً، وبتميز الكادر الطبي والتمريضي المشرف على حالته الصحية.

وقد أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي وكافه منسوبي ومنسوبات المجمع الطبي عن تمنياتهم للفنان خالد سامي بالشفاء العاجل.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
04:16 PM

مجمع الملك عبدالله يطمئن محبي "خالد سامي": غادر العناية وحالته جيدة

إلى أجنحة التنويم العام لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة

A A A
محمد حضاض - جدة
13
36,756

طمأن الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي عن استقرار حالته الصحية، وتجاوز ولله الحمد مرحلة الخطر، بعد أن غادر قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام؛ وذلك لاستكمال الفحوص الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.

وقام المشرف على الخدمات الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور محمود عبدالسلام أبو رمش بزيارة للفنان خالد سامي رافقه الفريق الطبي المشرف على حالته الصحية الاستشاري إسماعيل العداوي والاستشاري محمد الشربيني والاستشارية أسماء محمد للاطمئنان على صحته.

كما أشاد الفنان خالد سامي بالخدمات الطبية المقدمة له وبالرعاية الصحية التي يتلقاها حالياً، وبتميز الكادر الطبي والتمريضي المشرف على حالته الصحية.

وقد أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي وكافه منسوبي ومنسوبات المجمع الطبي عن تمنياتهم للفنان خالد سامي بالشفاء العاجل.

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