تحطم طائرة روسية يودي بحياة 3 من طاقمها

هبطت بصعوبة بعد طلعة تدريبية بسبب الثلوج



قتل ثلاثة من أفراد طاقم مقاتلة روسية، وأصيب طيار رابع، في تحطم مقاتلة خلال طلعة تدريبية، اليوم (الثلاثاء) في شمال غرب البلاد، بعد أيام قليلة من تصادم بين طائرتين قتل خلاله طياران.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته "فرانس برس"، أن "طائرة من طراز تو-22 ام3 هبطت بصعوبة بعد طلعة تدريبية بسبب تساقط الثلوج، فتحطمت لدى الهبوط.

وأضافت أنه جرى نقل طيارين اثنين لمرفق طبي، فيما قتل اثنان من أفراد الطاقم، إثر الحادث الذي وقع في منطقة مورمانسك في شمال غرب البلاد.

من جهته، أبلغ مسؤول في مستشفى تراوما وكالة تاس للأنباء، أنّ طيارا ثالثاً توفي متأثرا بجروحه.

والمقاتلة "تو-22 ام3" قاذفة إستراتيجية بعيدة المدى، جرى تطويرها في سبعينيات القرن الماضي، وقد شارك عدد منها في العمليات العسكرية الروسية في سوريا، ويجري الإعلان عن ضرباتها الجوية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا في تقارير على التلفزيون الروسي.