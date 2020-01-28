الرئيس الصيني يصف "كورونا" بـ"الشيطان"

أكد أن بلاده ستنتصر عليه

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) فيروس كورونا الجديد بـ"الشيطان"، مؤكداً أن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ووفقًا لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي عن "شي" قوله خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي".