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الرئيس الصيني يصف "كورونا" بـ"الشيطان"

أكد أن بلاده ستنتصر عليه

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) فيروس كورونا الجديد بـ"الشيطان"، مؤكداً أن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ووفقًا لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي عن "شي" قوله خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي".

الرئيس الصيني فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الصيني يصف "كورونا" بـ"الشيطان"
سبق

وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) فيروس كورونا الجديد بـ"الشيطان"، مؤكداً أن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ووفقًا لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي عن "شي" قوله خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي".

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
05:11 PM

الرئيس الصيني يصف "كورونا" بـ"الشيطان"

أكد أن بلاده ستنتصر عليه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصف الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم (الثلاثاء) فيروس كورونا الجديد بـ"الشيطان"، مؤكداً أن بلاده واثقة من الانتصار عليه في المعركة.

ووفقًا لـ"رويترز"، نقل التلفزيون الرسمي عن "شي" قوله خلال لقائه بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم: "إن مسألة تفشي الفيروس ستخضع لتقييم هادئ وموضوعي وعقلاني من جانب منظمة الصحة والمجتمع الدولي".

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