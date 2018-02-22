تعرض عدد من المواشي، من الأغنام، والتابعة للمواطن "سويلم بن سفر عويد الشدادي"، لتسمم من الأعلاف، أدى لنفوق الكثير منها، والباقية تُصارع المرض. وكان "الشدادي" قد تقدم ببلاغه لدى فرع الزراعة بالطائف، وبدورها وجهت مندوبًا لموقع حظيرة الأغنام والواقعة في اتجاه حي الشرفية، حيث قام بأخذ عينات من الأعلاف، وكذلك من الأغنام النافقة، فيما يُنتظر صدور نتيجة التحليل والتأكد من أسباب النفوق المفاجئ للأغنام. وقال "الشدادي" لـ"سبق": حتى الآن بلغ النفوق لأكثر من 15 رأسًا من الأغنام، وذلك من أصل 150 رأسًا، ونتيجةً للهزل والمرض الذي أصاب بقية الأغنام ما قد يُنبئ بنفوق متزايد وارتفاع في عدده. وينشد "الشدادي" من فرع الزراعة بالطائف بالوقوف معه ومعرفة أسباب نفوق أغنامه سريعًا، وإن كانت بسبب الأعلاف فلا بد من العمل على إيقاف بيعها.

تسمم أعلاف يتسبب في نفوق أكثر من 15 رأس أغنام بالطائف.. و"الزراعة" تُتابع فهد العتيبي سبق 2018-02-22 تعرض عدد من المواشي، من الأغنام، والتابعة للمواطن "سويلم بن سفر عويد الشدادي"، لتسمم من الأعلاف، أدى لنفوق الكثير منها، والباقية تُصارع المرض.



وكان "الشدادي" قد تقدم ببلاغه لدى فرع الزراعة بالطائف، وبدورها وجهت مندوبًا لموقع حظيرة الأغنام والواقعة في اتجاه حي الشرفية، حيث قام بأخذ عينات من الأعلاف، وكذلك من الأغنام النافقة، فيما يُنتظر صدور نتيجة التحليل والتأكد من أسباب النفوق المفاجئ للأغنام.



وقال "الشدادي" لـ"سبق": حتى الآن بلغ النفوق لأكثر من 15 رأسًا من الأغنام، وذلك من أصل 150 رأسًا، ونتيجةً للهزل والمرض الذي أصاب بقية الأغنام ما قد يُنبئ بنفوق متزايد وارتفاع في عدده.



وينشد "الشدادي" من فرع الزراعة بالطائف بالوقوف معه ومعرفة أسباب نفوق أغنامه سريعًا، وإن كانت بسبب الأعلاف فلا بد من العمل على إيقاف بيعها.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:07 PM

تسمم أعلاف يتسبب في نفوق أكثر من 15 رأس أغنام بالطائف.. و"الزراعة" تُتابع ومرض البقية منها فيما يُنتظر صدور نتيجة التحليل





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تعرض عدد من المواشي، من الأغنام، والتابعة للمواطن "سويلم بن سفر عويد الشدادي"، لتسمم من الأعلاف، أدى لنفوق الكثير منها، والباقية تُصارع المرض.



وكان "الشدادي" قد تقدم ببلاغه لدى فرع الزراعة بالطائف، وبدورها وجهت مندوبًا لموقع حظيرة الأغنام والواقعة في اتجاه حي الشرفية، حيث قام بأخذ عينات من الأعلاف، وكذلك من الأغنام النافقة، فيما يُنتظر صدور نتيجة التحليل والتأكد من أسباب النفوق المفاجئ للأغنام.



وقال "الشدادي" لـ"سبق": حتى الآن بلغ النفوق لأكثر من 15 رأسًا من الأغنام، وذلك من أصل 150 رأسًا، ونتيجةً للهزل والمرض الذي أصاب بقية الأغنام ما قد يُنبئ بنفوق متزايد وارتفاع في عدده.



وينشد "الشدادي" من فرع الزراعة بالطائف بالوقوف معه ومعرفة أسباب نفوق أغنامه سريعًا، وإن كانت بسبب الأعلاف فلا بد من العمل على إيقاف بيعها.