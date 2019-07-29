الأمن العام يعقد أول مؤتمراته الصحفية غداً لشرح خطط الحج

لتحقيق الأهداف المنشودة وتيسير وتسهيل تنقلات الحجاج وأدائهم للنسك

تنظم قيادة قوات أمن الحج بالأمن العام في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم غد الثلاثاء 27/ 11 باكورة المؤتمرات الإعلامية لشرح الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج هذا العام 1440هـ وذلك بمقر الأمن العام بمنى.

وأوضح مساعد قائد قوات أمن الحج للتوعية والإعلام العميد أحمد بن سعد الأحمدي، أن المؤتمر الصحفي الأول سوف يسلط الضوء على الخطط العامة في الحج، وسيكون بحضور قائد قوات أمن الحج وبض القيادات الأمنية المعنية.

وأضاف العميد "الأحمدي" أن قيادة قوات أمن الحج دأبت تنويع مصادر تعريف حجاج بيت الله الحرام بالخطط والتنظيمات ذات الصِّلة بأداء فريضة الحج، بما يمكنهم من مساندة جهود إخوانهم رجال الأمن في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على أمنهم وسلامتهم وتيسير وتسهيل تنقلاتهم وأدائهم للنسك، ونحرص على الوصول عبر كل وسائل الإعلام المتاحة والحسابات الأمنية للأمن العام والقطاعات الأمنية المساندة.

وأردف "الأحمدي" بقوله: إن قيادة التوعية والإعلام وبدعم من مدير العام وقائد قوات أمن الحج قد استعدت جيداً لهذا الموسم إعلامياً وتوعوياً. وكل منسوبيها جاهزون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإعلامية والتوعوية عبر كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية؛ بهدف تقديم المضمون الأمني باحترافية.