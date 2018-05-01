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"الفضلي": إستراتيجية الأمن الغذائي ومطاحن إنتاج الدقيق ضمانة استقرار

أكد أن إقرار مجلس الوزراء لها سيساعد في بناء القدرات لمواجهة المخاطر

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن إقرار مجلس الوزراء اليوم لاستراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، يعدّ استمراراً لمسيرة التنمية والتطوير في بلادنا في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال "الفضلي" عبر حسابه في "تويتر": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، على إقرار مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق.

وأضاف: ستساعد هذه الاستراتيجية بعون الله على إنتاج غذاء محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء القدرات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأردف: نظام مطاحن إنتاج الدقيق يأتي استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة، لتطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق.

وكان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، ورقم ( 3 ـ 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قد قرر الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وأُعد مرسوم ملكي بذلك .

كما وافق المجلس على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ ورقم ( 33 ـ 26 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفضلي": إستراتيجية الأمن الغذائي ومطاحن إنتاج الدقيق ضمانة استقرار
سبق

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن إقرار مجلس الوزراء اليوم لاستراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، يعدّ استمراراً لمسيرة التنمية والتطوير في بلادنا في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال "الفضلي" عبر حسابه في "تويتر": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، على إقرار مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق.

وأضاف: ستساعد هذه الاستراتيجية بعون الله على إنتاج غذاء محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء القدرات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأردف: نظام مطاحن إنتاج الدقيق يأتي استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة، لتطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق.

وكان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، ورقم ( 3 ـ 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قد قرر الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وأُعد مرسوم ملكي بذلك .

كما وافق المجلس على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ ورقم ( 33 ـ 26 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
03:27 PM

"الفضلي": إستراتيجية الأمن الغذائي ومطاحن إنتاج الدقيق ضمانة استقرار

أكد أن إقرار مجلس الوزراء لها سيساعد في بناء القدرات لمواجهة المخاطر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن إقرار مجلس الوزراء اليوم لاستراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق، يعدّ استمراراً لمسيرة التنمية والتطوير في بلادنا في إطار رؤية المملكة 2030.

وقال "الفضلي" عبر حسابه في "تويتر": أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، على إقرار مجلس الوزراء اليوم استراتيجية الأمن الغذائي ونظام مطاحن إنتاج الدقيق.

وأضاف: ستساعد هذه الاستراتيجية بعون الله على إنتاج غذاء محلي مستدام للسلع ذات الميز التفاضلية، وتحقيق تنوع واستقرار لمصادر الغذاء الخارجية، وضمان الحصول على غذاء آمن ومغذ في المملكة، وتشجيع العادات الغذائية الصحية والمتوازنة، وبناء القدرات لمواجهة المخاطر المتعلقة بالأمن الغذائي.

وأردف: نظام مطاحن إنتاج الدقيق يأتي استكمالاً للترتيبات اللازمة لخصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق في المملكة، لتطوير هذه الصناعة وتعزيز التنافسية لتحسين نوعية وجودة الدقيق.

وكان مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 57 / 12 ) وتاريخ 5 / 5 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 2 ـ 66 / 38 / د ) وتاريخ 29 / 10 / 1438هـ، ورقم ( 3 ـ 38 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 7 / 1439هـ، قد قرر الموافقة على نظام مطاحن إنتاج الدقيق، وأُعد مرسوم ملكي بذلك .

كما وافق المجلس على استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 22 / 39 / د ) وتاريخ 11 / 5 / 1439هـ ورقم ( 33 ـ 26 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ.

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