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رداً على الطائرات المسيرة.. "التحالف" يشنّ غارات جوية على المتمردين بصنعاء

استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها معسكرات المليشيا الحوثية

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيا الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وحسب مصادر يمنية استهدفت سلسلة الغارات عدداً من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي وجّهها الحوثيون على المدنيين بالأراضي السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رداً على الطائرات المسيرة.. "التحالف" يشنّ غارات جوية على المتمردين بصنعاء
سبق

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيا الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وحسب مصادر يمنية استهدفت سلسلة الغارات عدداً من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي وجّهها الحوثيون على المدنيين بالأراضي السعودية.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
02:43 PM

رداً على الطائرات المسيرة.. "التحالف" يشنّ غارات جوية على المتمردين بصنعاء

استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها معسكرات المليشيا الحوثية

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فهد كاملي - جازان
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2,931

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيا الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وحسب مصادر يمنية استهدفت سلسلة الغارات عدداً من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي وجّهها الحوثيون على المدنيين بالأراضي السعودية.

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