رداً على الطائرات المسيرة.. "التحالف" يشنّ غارات جوية على المتمردين بصنعاء

استهدفت عدداً من المواقع التي تتمركز فيها معسكرات المليشيا الحوثية

شنّت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، سلسلة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لمليشيا الحوثي وتجمعات في صنعاء.

وحسب مصادر يمنية استهدفت سلسلة الغارات عدداً من المواقع التي يتمركز فيها الحوثيون.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من اعتراض عدد من الطائرات المسيرة التي وجّهها الحوثيون على المدنيين بالأراضي السعودية.