5 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. أمطارٌ وسُحب رعديّة
بينها تنبيهان للرياض .. حالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم.
البداية من القصيم؛ حيث صدر تنبيه لسُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار من 2 ظهراً إلى 11 مساء اليوم.
وفي الرياض، تنبيه يشمل "العاصمة والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ 2 ظهر اليوم وتنتهي 11 مساءً, كما صدر تنبيه آخر للرياض يشمل "وادي الدواسر والأجزاء المجاورة": تنبيه لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وفرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مساءً، في حالة تبدأ 10 صباح اليوم وتنتهي 11 مساءً.
وفي مناطق: جازان ونجران وعسير، تنبيه لحالة هطول أمطار رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً وتنتهي 9 مساءً.
5 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. أمطارٌ وسُحب رعديّة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2018-04-30
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم.
البداية من القصيم؛ حيث صدر تنبيه لسُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار من 2 ظهراً إلى 11 مساء اليوم.
وفي الرياض، تنبيه يشمل "العاصمة والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ 2 ظهر اليوم وتنتهي 11 مساءً, كما صدر تنبيه آخر للرياض يشمل "وادي الدواسر والأجزاء المجاورة": تنبيه لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وفرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مساءً، في حالة تبدأ 10 صباح اليوم وتنتهي 11 مساءً.
وفي مناطق: جازان ونجران وعسير، تنبيه لحالة هطول أمطار رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً وتنتهي 9 مساءً.
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
09:16 AM
اخر تعديل
30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
02:12 PM
5 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. أمطارٌ وسُحب رعديّة
بينها تنبيهان للرياض .. حالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم.
البداية من القصيم؛ حيث صدر تنبيه لسُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار من 2 ظهراً إلى 11 مساء اليوم.
وفي الرياض، تنبيه يشمل "العاصمة والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ 2 ظهر اليوم وتنتهي 11 مساءً, كما صدر تنبيه آخر للرياض يشمل "وادي الدواسر والأجزاء المجاورة": تنبيه لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وفرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مساءً، في حالة تبدأ 10 صباح اليوم وتنتهي 11 مساءً.
وفي مناطق: جازان ونجران وعسير، تنبيه لحالة هطول أمطار رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً وتنتهي 9 مساءً.