5 مناطق على خريطة تنبيهات "الأرصاد" .. أمطارٌ وسُحب رعديّة

بينها تنبيهان للرياض .. حالات مناخية تتواصل إلى مساء اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد تنبيهات عدة، صباح اليوم، شملت 5 مناطق، وذلك لحالات مناخية متفاوتة تتواصل على مدار اليوم.

البداية من القصيم؛ حيث صدر تنبيه لسُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط للرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار من 2 ظهراً إلى 11 مساء اليوم.

وفي الرياض، تنبيه يشمل "العاصمة والخرج والدوادمي والمجمعة والأجزاء المجاورة"، وذلك لحالة سُحب رعديّة مُمطرة تُصحب بنشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ 2 ظهر اليوم وتنتهي 11 مساءً, كما صدر تنبيه آخر للرياض يشمل "وادي الدواسر والأجزاء المجاورة": تنبيه لنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وفرصة لتكوُّن السُّحب الرعديّة المُمطرة مساءً، في حالة تبدأ 10 صباح اليوم وتنتهي 11 مساءً.

وفي مناطق: جازان ونجران وعسير، تنبيه لحالة هطول أمطار رعديّة تُصحب بنشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار، في حالة تبدأ الواحدة ظهراً وتنتهي 9 مساءً.