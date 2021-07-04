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"التجارة": أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تم تحرير 815 مخالفة فورية

نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة 24.756 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 815 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفِرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل "المولات" والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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"التجارة": أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية
سبق

نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة 24.756 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 815 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفِرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل "المولات" والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
10:13 PM

"التجارة": أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية

تم تحرير 815 مخالفة فورية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفَّذت الفِرق الرقابية لوزارة التجارة 24.756 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 815 مخالفة فورية تطبيقًا للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة "كورونا".

وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

ورصدت الفِرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر الاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل "المولات" والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

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