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في يوم الوطن.. مستشفى الملك سلمان ينجز 91% من العمليات الروتينية المجدولة

"الثقيل" يوجه بالشكر لجميع الموظفين لنجاحهم مؤخراً في التصدي لجائحة كورونا

احتفل مستشفى الملك سلمان بالرياض عضو التجمع الأول الصحي بالرياض صباح اليوم باليوم الوطني السعودي 90 وقد شمل الاحتفال معرضاً أقيم في بهو المستشفى الرئيس شارك فيه عدد من أقسام المستشفى، وشارك فريق ورود نوارة التطوعي بجناح خاص، فيما هنأ الدكتور ممدوح الثقيل مدير المستشفى جميع الموظفين العاملين في أقسام المستشفى المختلفة معرباً عن شكره وتقديره لهم عن نجاحهم مؤخراً في التصدي لجائحة كورونا وخروج آخر مريض وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، ووزعت شهادات شكر وباقات ورد.

الجدير بالذكر بأن مستشفى الملك سلمان حقق إنجازاً طبياً جديداً حيث استطاع الكادر الطبي بالمستشفى من عمل 91% من العمليات الروتينية والتي كانت مجدولة على قائمة الانتظار قبيل جائحة كورونا COVID -19 وعودة المستشفى للعمل الروتيني الذي بدأ من تاريخ 1-8-2020م حيث تم إجراء 296 عملية بنسبة 91% من العمليات المؤجلة، كما قام المستشفى بإجراء 258 عملية يمثل ما نسبة 78% من العمليات للمرضى الجدد بعد الجائحة، كما تمكن المستشفى من إجراء 253 من العمليات الطارئة خلال الفترة الماضية وهذا يعد إنجازاً طبياً يضاف إلى الإنجازات التي حققها المستشفى خلال الفترة الماضية.

حيث طبق المستشفى عدداً من السياسات الهادفة نحو تقليل قوائم الانتظار، وتمثلت تلك الإجراءات في تفعيل جراحة اليوم الواحد، ووجود مركز الاتصال للتواصل الفوري مع جميع المرضى لضمان وجود مريض بديل في حال عدم حضور الأساسي، وإعادة توزيع غرف العمليات بين التخصصات وفقاً للاحتياج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في يوم الوطن.. مستشفى الملك سلمان ينجز 91% من العمليات الروتينية المجدولة
سبق

احتفل مستشفى الملك سلمان بالرياض عضو التجمع الأول الصحي بالرياض صباح اليوم باليوم الوطني السعودي 90 وقد شمل الاحتفال معرضاً أقيم في بهو المستشفى الرئيس شارك فيه عدد من أقسام المستشفى، وشارك فريق ورود نوارة التطوعي بجناح خاص، فيما هنأ الدكتور ممدوح الثقيل مدير المستشفى جميع الموظفين العاملين في أقسام المستشفى المختلفة معرباً عن شكره وتقديره لهم عن نجاحهم مؤخراً في التصدي لجائحة كورونا وخروج آخر مريض وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، ووزعت شهادات شكر وباقات ورد.

الجدير بالذكر بأن مستشفى الملك سلمان حقق إنجازاً طبياً جديداً حيث استطاع الكادر الطبي بالمستشفى من عمل 91% من العمليات الروتينية والتي كانت مجدولة على قائمة الانتظار قبيل جائحة كورونا COVID -19 وعودة المستشفى للعمل الروتيني الذي بدأ من تاريخ 1-8-2020م حيث تم إجراء 296 عملية بنسبة 91% من العمليات المؤجلة، كما قام المستشفى بإجراء 258 عملية يمثل ما نسبة 78% من العمليات للمرضى الجدد بعد الجائحة، كما تمكن المستشفى من إجراء 253 من العمليات الطارئة خلال الفترة الماضية وهذا يعد إنجازاً طبياً يضاف إلى الإنجازات التي حققها المستشفى خلال الفترة الماضية.

حيث طبق المستشفى عدداً من السياسات الهادفة نحو تقليل قوائم الانتظار، وتمثلت تلك الإجراءات في تفعيل جراحة اليوم الواحد، ووجود مركز الاتصال للتواصل الفوري مع جميع المرضى لضمان وجود مريض بديل في حال عدم حضور الأساسي، وإعادة توزيع غرف العمليات بين التخصصات وفقاً للاحتياج.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
11:34 PM

في يوم الوطن.. مستشفى الملك سلمان ينجز 91% من العمليات الروتينية المجدولة

"الثقيل" يوجه بالشكر لجميع الموظفين لنجاحهم مؤخراً في التصدي لجائحة كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل مستشفى الملك سلمان بالرياض عضو التجمع الأول الصحي بالرياض صباح اليوم باليوم الوطني السعودي 90 وقد شمل الاحتفال معرضاً أقيم في بهو المستشفى الرئيس شارك فيه عدد من أقسام المستشفى، وشارك فريق ورود نوارة التطوعي بجناح خاص، فيما هنأ الدكتور ممدوح الثقيل مدير المستشفى جميع الموظفين العاملين في أقسام المستشفى المختلفة معرباً عن شكره وتقديره لهم عن نجاحهم مؤخراً في التصدي لجائحة كورونا وخروج آخر مريض وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 90، ووزعت شهادات شكر وباقات ورد.

الجدير بالذكر بأن مستشفى الملك سلمان حقق إنجازاً طبياً جديداً حيث استطاع الكادر الطبي بالمستشفى من عمل 91% من العمليات الروتينية والتي كانت مجدولة على قائمة الانتظار قبيل جائحة كورونا COVID -19 وعودة المستشفى للعمل الروتيني الذي بدأ من تاريخ 1-8-2020م حيث تم إجراء 296 عملية بنسبة 91% من العمليات المؤجلة، كما قام المستشفى بإجراء 258 عملية يمثل ما نسبة 78% من العمليات للمرضى الجدد بعد الجائحة، كما تمكن المستشفى من إجراء 253 من العمليات الطارئة خلال الفترة الماضية وهذا يعد إنجازاً طبياً يضاف إلى الإنجازات التي حققها المستشفى خلال الفترة الماضية.

حيث طبق المستشفى عدداً من السياسات الهادفة نحو تقليل قوائم الانتظار، وتمثلت تلك الإجراءات في تفعيل جراحة اليوم الواحد، ووجود مركز الاتصال للتواصل الفوري مع جميع المرضى لضمان وجود مريض بديل في حال عدم حضور الأساسي، وإعادة توزيع غرف العمليات بين التخصصات وفقاً للاحتياج.

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