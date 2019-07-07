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أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله - لأسرة الرقيب عبدالمحسن بن بدر المطيري - رحمه الله - الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان قد أدى صلاة الميت على الشهيد المطيري عقب صلاة الظهر اليوم بجامع الراجحي .
وأدى الصلاة معه رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لأسرة المطيري عن عزائه ومواساته، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري
سبق

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله - لأسرة الرقيب عبدالمحسن بن بدر المطيري - رحمه الله - الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان قد أدى صلاة الميت على الشهيد المطيري عقب صلاة الظهر اليوم بجامع الراجحي .
وأدى الصلاة معه رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لأسرة المطيري عن عزائه ومواساته، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
02:20 PM

أمير منطقة الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد المطيري

استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله - لأسرة الرقيب عبدالمحسن بن بدر المطيري - رحمه الله - الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن.
وكان قد أدى صلاة الميت على الشهيد المطيري عقب صلاة الظهر اليوم بجامع الراجحي .
وأدى الصلاة معه رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني الفريق محمد بن خالد الناهض ووكيل وزارة الحرس الوطني الدكتور علي بن عبدالرحمن العنقري.
وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن لأسرة المطيري عن عزائه ومواساته، منوهًا بما يتحلى به رجال الأمن كافة من شجاعة وبسالة في الذود عن حمى هذا الوطن الغالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جهتهم، رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ولأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيهم ومواساتهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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