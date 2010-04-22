"الصحة": العدوى تنتقل في 44 % من الحالات قبل ظهور الأعراض
حثَّت على لبس الكمامة وأخذ اللقاح والحفاظ على التباعد الجسدي
أكدت وزارة الصحة أنه قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.
ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".
وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.
"الصحة": العدوى تنتقل في 44 % من الحالات قبل ظهور الأعراض
عبدالرزاق البجالي
سبق
2021-04-22
أكدت وزارة الصحة أنه قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.
ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".
وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.
22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
01:33 AM
"الصحة": العدوى تنتقل في 44 % من الحالات قبل ظهور الأعراض
حثَّت على لبس الكمامة وأخذ اللقاح والحفاظ على التباعد الجسدي
أكدت وزارة الصحة أنه قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.
ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".
وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.